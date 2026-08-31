31 de agosto de 2026
CARTA AL DIRECTOR | EL ESTRECHO DE MAGALLANES ES CHILENO
Por Rodolfo Cárdenas Alvarado, consejero regional Tierra del Fuego
Señor Director:
El Estrecho de Magallanes es chileno; gracias a la arriesgada travesía del pueblo Chilote en la Goleta Ancud y nuestra soberanía sobre el territorio austral no puede reducirse a declaraciones protocolares. La soberanía también se ejerce con presencia efectiva del Estado, inversión, infraestructura y conectividad.
Por eso resulta preocupante que proyectos estratégicos para Magallanes y Tierra del Fuego sigan sin certezas de continuidad. La Senda de Penetración Vicuña-Yendegaia, el aeródromo de Porvenir, el helipuerto y escanner del Hospital fueguino,, las Postas rurales de Cerro Sombrero y Timaukel, la pavimentación de rutas y los compromisos del Plan de Zonas Extremas no pueden quedar a merced de decisiones presupuestarias de corto plazo.
Tampoco existe claridad suficiente respecto de la continuidad de los Convenios de Programación del Minvu, Salud y Obras Públicas con el Gobierno Regional, fundamentales para vivienda, terrenos, infraestructura sanitaria y conectividad.
Mientras en Santiago se discuten cifras y presupuestos, en Tierra del Fuego hablamos de algo mucho más concreto: la capacidad del Estado de estar presente y garantizar igualdad de oportunidades para quienes vivimos en este territorio extremo.
No se puede exigir a los fueguinos que defiendan y habiten permanentemente un territorio estratégico para Chile y, al mismo tiempo, postergar las inversiones que permiten hacerlo habitable, conectado y productivo.
La pregunta que corresponde hacer al Gobierno es simple: ¿está dispuesto realmente a ejercer soberanía sobre Magallanes o solamente a recordarla cuando resulta políticamente conveniente?
Porque en Tierra del Fuego sabemos algo que parece olvidarse en Santiago: la soberanía no se declara; se construye todos los días y requiere del esfuerzo de todos, donde la salud, la educación y el desarrollode de una matriz productiva sigue siendo importante para avanzar en soberanía y bienestar humano.
Rodolfo Cárdenas Alvarado
Trabajador Social
Consejero Regional
Tierra del Fuego - Chile
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