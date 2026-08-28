"RAÍCES DE ORO" REUNIÓ EL TALENTO FOLCLÓRICO DE LAS PERSONAS MAYORES

Con una positiva respuesta de la comunidad, se desarrolló en el Teatro Municipal José Bohr el 1° Encuentro Folclórico de Clubes de Personas Mayores "Raíces de Oro", iniciativa organizada por la Unidad de Personas Mayores de la Municipalidad de Punta Arenas, que reunió a cinco agrupaciones dedicadas durante todo el año a preservar y difundir las tradiciones a través de la música y la danza.

La actividad se realizó la tarde de este miércoles y tuvo como objetivo reconocer el aporte de las personas mayores al desarrollo, difusión y resguardo del folclore; generando además un espacio de participación, encuentro e integración comunitaria. La jornada contó con la participación de cinco conjuntos folclóricos y una presentación especial del Ballet Folclórico Municipal de Punta Arenas, encargado de la obertura del espectáculo.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la realización de este primer encuentro, relevando la activa participación de las personas mayores en la vida cultural de la comuna. "En nuestra Municipalidad tenemos registrados cerca de 130 clubes de personas mayores y ocho de ellos están dedicados específicamente al folclore. Por eso quisimos invitarlos a todos a ser parte de esta primera gala y de este primer encuentro. Ellos participan, se preparan y ensayan durante todo el año, y también son parte de distintos eventos de nuestra ciudad, pero esta es la primera vez que los reunimos en una actividad municipal", señaló la autoridad comunal.

Durante la jornada participaron la Agrupación Folclórica de Adultos Mayores Sonia Miranda, el Grupo Folclórico del Adulto Mayor Cumbre Nevada, el Club del Adulto Mayor Esencias de Mi Tierra, la Agrupación Cuequera Esmeralda y el Club de Danzas Folclóricas Pañuelos al Viento. El programa también incluyó presentaciones de representantes comunales en distintos campeonatos nacionales de cueca.

Una de las agrupaciones participantes fue el Club de Danzas Folclóricas Pañuelos al Viento, cuyo trabajo permanente le ha permitido mantenerse activo durante 14 años. Su directora, Mireya Vargas, valoró la posibilidad de contar con un espacio especialmente destinado a mostrar el trabajo de los conjuntos de personas mayores. "Mientras más espectáculos existan para la comunidad, mucho mejor, especialmente cuando se trata de folclore. Hay muchos clubes de personas mayores y muchas personas participando en talleres y distintas actividades, y también son muchos quienes se dedican al folclore. Por eso es muy lindo contar con una instancia para mostrarnos, porque no todos tenemos siempre la posibilidad de presentarnos en el Teatro Municipal", expresó.

Vargas explicó que la agrupación cuenta actualmente con seis cuadros folclóricos y que para esta ocasión prepararon una presentación especial. "Como grupo llevamos 14 años trabajando y siempre estamos listos para participar. Tenemos seis cuadros folclóricos y hoy presentamos un cuadro completamente nuevo, por lo que esta instancia también es una oportunidad para compartir con la comunidad el trabajo que realizamos durante todo el año", agregó.

Entre el público, Alejandro Gacitua destacó la importancia de generar actividades que permitan mantener activas a las personas mayores y, al mismo tiempo, preservar las tradiciones culturales. "Me parece estupendo, porque así tenemos instancias para distraernos y participar, no solamente yo, sino todas las personas que están presentes. Ojalá este tipo de actividades se repita constantemente, porque es muy importante que siempre estemos activos", señaló.

El asistente agregó que este tipo de encuentros cumple también un importante rol en la preservación de la identidad cultural. "Lo principal es rescatar nuestras tradiciones, para no olvidar lo que somos y la cultura que tenemos en Chile", afirmó.