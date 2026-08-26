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26 de agosto de 2026

VUELE EL GRAN FESTIVAL DE BOXEO EN TORRES DEL PAINE ESTE VIERNES 28 DE AGOSTO

La velada contará con 9 enfrentamientos con pugilistas provenientes de Castro, Valdivia y Punta Arenas, incluyendo un combate de mujeres.

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El viernes 28 de agosto desde las 20:00 horas en el Gimnasio Municipal de Villa Cerro Castillo, se realizará una nueva versión del Festival de Boxeo Jorge “Cuajo’’ Andrade en Torres del Paine, el evento deportivo de alto nivel es financiado por el Gobierno Regional de Magallanes y organizado por la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine.

 
La velada contará con 9 enfrentamientos con pugilistas provenientes de Castro, Valdivia y Punta Arenas, incluyendo un combate de mujeres. Este jueves llegan los boxeadores de las distintas localidades para posteriormente pasar por el pesaje a cargo de la organización y disputar sus respectivos encuentros la tarde noche del viernes.

 
En relación a la actividad que se realizó por última vez el año 2024, la alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez comentó que “estamos muy expectantes de volver a realizar este evento emblemático para nuestra comuna, muchas generaciones de boxeadores han pasado por el ring del gimnasio de nuestra localidad y esperamos seguir fomentando este deporte tan popular en la provincia y toda la región de Magallanes”.

 
Además, la autoridad comentó que “esperamos un buen marco de público, se ha preparado todo con de la mejor manera para brindar un gran espectáculo, amplificación, iluminación un y cuadrilátero con los estándares necesario para el buen desempeño de los deportistas”’.

 
Cabe mencionar que la entrada es gratis y el recinto estará abierto al público desde las 19:00 horas.



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