FESTIVAL DE LA JUVENTUD REUNIRÁ A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES EN CABO DE HORNOS

Este 21 de agosto, desde las 17:00 horas, se realizará en el S.U.M. de Cabo de Hornos el Festival de la Juventud, iniciativa organizada por SENDA Previene y la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, junto a distintas instituciones colaboradoras.



La jornada contempla diversas actividades recreativas y de participación, entre ellas ajedrez, ping pong, juegos inflables y música en vivo, generando un espacio de encuentro y sana convivencia para niños, niñas y jóvenes de la comuna.

Desde el municipio destacaron la importancia de promover instancias que contribuyan al bienestar y desarrollo de las nuevas generaciones, fortaleciendo espacios de participación y recreación.



“Queremos que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan una infancia y adolescencia sana, feliz y con espacios donde puedan compartir, jugar y desarrollarse. Como municipio seguiremos impulsando actividades que permitan generar estos encuentros y fortalecer los vínculos de nuestra comunidad”, señaló el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández.



Por su parte, el director de DIDECO, Sebastián Acosta, valoró el trabajo conjunto con SENDA Previene y otras instituciones. “Este tipo de actividades son el resultado de un trabajo coordinado entre SENDA y el municipio, donde buscamos generar alternativas de participación y recreación para nuestros niños, niñas y jóvenes, entregando espacios positivos para compartir y disfrutar en comunidad”, indicó.



El Festival de la Juventud se desarrollará este viernes 21 de agosto, desde las 17:00 horas, en el S.U.M. Los menores de 10 años deberán asistir acompañados por un adulto responsable.









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