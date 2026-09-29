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29 de septiembre de 2026

DIPUTADO BIANCHI SOSTIENE QUE CANCILLERÍA DEBIÓ ABORDAR DIRECTAMENTE LA RELACIÓN ENTRE MAGALLANES Y LAS ISLAS FALKLAND/MALVINAS

Diputado independiente de la Región de Magallanes, Carlos Bianchi, por dichos del ministro de Defensa, Fernando Barros, quien abordó la disputa por las Islas Malvinas y al mismo tiempo respaldó el comercio entre Punta Arenas y el archipiélago.

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"Yo tengo un juicio más bien positivo del Ministro de Defensa y un juicio más bien negativo del Ministro de Relaciones Exteriores. Me hubiese gustado que hubiese sido al revés, que sea el propio ministro de relaciones exteriores el que hubiese dado la opinión que hizo el ministro de defensa. Pero yo les quiero les quiero recordar un dato que probablemente no sea muy conocido, Las relaciones comerciales de las Malvinas con el territorio de Magallanes datan del año 1876. O sea, si alguien quiere descubrir a estas alturas, el té en bolsita llegó tarde.

Por lo tanto, hay una relación comercial histórica de toda la vida. Yo creo que aquí ha faltado que el Ministro de Relaciones Exteriores efectivamente cumpla con una labor que es fundamental. Todo lo que tiene que ver con la diplomacia está al debe. Por eso es que los dichos del Ministro de Defensa han provocado, efectivamente, estas reacciones, pero, de alguna forma, remece de manera positiva para ir entendiendo que desde Relaciones Exteriores ha faltado absolutamente un trato de una relación diplomática necesaria.

En paralelo, me tocó presidir muchos años el comité parlamentario argentino-chileno, donde logramos enormes avances con una relación parlamentaria diplomática.Les quiero decir otro dato importante, por favor. Chile y Argentina tenían 21 temas pendientes, se lograron resolver 20 temas pendientes. Solo quedó pendiente campos de hielo sur. Por lo tanto, todo este ficticio, hoy día, que estamos observando, es altamente probable que obedezca a un juego desde los Estados Unidos y con la complicidad de un presidente de Argentina".

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EN RADIO POLAR: DICHOS DE MINISTRO BARROS SOBRE LAS FALKLAND/MALVINAS PROVOCAN PERPLEJIDAD EN LA CANCILLERÍA

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DIPUTADO BIANCHI SOSTIENE QUE CANCILLERÍA DEBIÓ ABORDAR DIRECTAMENTE LA RELACIÓN ENTRE MAGALLANES Y LAS ISLAS FALKLAND/MALVINAS

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