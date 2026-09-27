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27 de septiembre de 2026

ALCALDESA DE RÍO VERDE PIDE PRIORIZAR CONECTIVIDAD Y DESTRABAR INVERSIONES

​Tatiana Vásquez expuso ante la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena las principales necesidades de la comuna, incluyendo caminos, infraestructura, conectividad digital y energética. También solicitó perfeccionar la Ley Lafkenche e invitó a los parlamentarios a sesionar en el territorio durante el invierno.

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La alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez Barrientos, expuso ante la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena de la Cámara de Diputadas y Diputados las principales necesidades de la comuna, con énfasis en la conectividad rural, el desarrollo productivo y el avance de proyectos de inversión.

Durante su intervención, destacó la actividad acuícola, ganadera y de pesca artesanal, señalando que Río Verde concentra cerca del 40% de las concesiones acuícolas de la región. En materia regulatoria, cuestionó la demora en la tramitación de proyectos y pidió perfeccionar la Ley Lafkenche, estableciendo plazos que permitan reducir la incertidumbre en el borde costero.

En infraestructura, la alcaldesa solicitó asegurar el financiamiento de la senda de penetración Río Pérez–Río Hollemberg, que conectará Río Verde con Puerto Natales, y avanzar en la pavimentación y el diseño definitivo de la Ruta Y-50, entre Cabeza del Mar y Cruce Fabres. También planteó la necesidad de conservar los caminos rurales de Isla Riesco y sectores interiores, fundamentales para el acceso a servicios y centros productivos.

Entre los requerimientos expuestos también se encuentran mejoras en las rampas del canal Fitz Roy, la incorporación de enlaces satelitales para enfrentar eventuales cortes de fibra óptica y el financiamiento de fuentes eléctricas para Villa Ponsomby, con el objetivo de reducir la dependencia del diésel.

Vásquez abordó además los cuestionamientos a los gastos municipales, señalando que las características geográficas de una comuna rural de casi 18 mil kilómetros cuadrados implican mayores costos para el traslado de materiales, la entrega de servicios y el desarrollo de actividades sociales. Al cierre de su intervención, invitó formalmente a la comisión parlamentaria a sesionar en Río Verde durante el invierno, para conocer en terreno la realidad de sus habitantes.

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