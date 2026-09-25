INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS SE ACREDITA EN NIVEL DE EXCELENCIA POR 7 AÑOS

Un importante logro alcanzó el Instituto Profesional Santo Tomás (IPST), tras ser acreditado en Nivel de Excelencia por 7 años, hasta septiembre de 2033, por parte de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile). Este resultado significa que el IPST estará acreditado en las dimensiones obligatorias de docencia y resultados del proceso formativo, gestión estratégica y recursos institucionales, aseguramiento interno de la calidad y vinculación con el medio, así como en la dimensión voluntaria de investigación, creación y/o innovación.

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El Rector Nacional del IP-CFT Santo Tomás, Juan Pablo Guzmán, destacó que "esta significativa decisión de la CNA reconoce que nuestro IP es una institución líder dentro del subsistema de educación superior técnico profesional, que presenta un proyecto institucional consolidado, con avances contundentes con respecto al proceso de acreditación anterior, y que, con su identidad y propuesta que la distingue, contribuye activamente al desarrollo del país y sus regiones".

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En este proceso, se relevó que el IPST dispone de un conjunto de políticas, sistemas de información y mecanismos de seguimiento consolidados para el desarrollo de su función formativa, los que son coherentes con un Modelo Educativo actualizado y articulado con las funciones de vinculación con el medio e innovación.

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En esa línea, destaca que –por primera vez– se acreditó la dimensión de vinculación con el medio, concebida como una función misional, coherente con los propósitos institucionales y transversal a toda la institución. En este ámbito, resalta la existencia de una Política de VcM, que establece un modelo integrado por Programas Institucionales y Proyectos Emblemáticos de Sede, y de mecanismos formales para que los resultados de la VcM retroalimenten tanto el proceso formativo como el abordaje de problemáticas sociales.

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Otro hito de este proceso es que se logró acreditar también la dimensión voluntaria de investigación, creación y/o innovación, donde se ha reconocido que el IPST dispone de una Política de Innovación y Emprendimiento formalmente aprobada y vigente, que es coherente a sus propósitos institucionales y Modelo Educativo.

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Para la sede Punta Arenas, este reconocimiento adquiere especial relevancia considerando la trayectoria que el Instituto Profesional Santo Tomás ha desarrollado en la región, fortaleciendo su presencia y vinculación con el territorio y contribuyendo, desde la educación superior técnico-profesional, a la formación de personas y siendo un aporte al desarrollo regional.

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La rectora de Santo Tomás Punta Arenas, Valeska Acevedo, valoró este reconocimiento y destacó su relevancia para la sede que lidera. "Esta acreditación es un motivo de orgullo para toda nuestra comunidad y, especialmente, para quienes durante años han contribuido a construir la presencia de Santo Tomás en Magallanes. Nuestra trayectoria en la región ha estado marcada por el compromiso con la formación de personas y por una vinculación permanente con las necesidades y oportunidades de nuestro territorio. Este reconocimiento nos impulsa a seguir fortaleciendo ese trabajo, generando nuevas oportunidades para nuestros estudiantes y aportando, desde la educación superior técnico-profesional, al desarrollo de Magallanes", destacó.

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"Tenemos motivos legítimos para alegrarnos y estar orgullosos del trabajo realizado. Al mismo tiempo, cuando nos acercamos a los 40 años de trayectoria del IPST, asumimos la gran responsabilidad que este logro implica, para abordar sus desafíos futuros y seguir fortaleciendo su quehacer institucional en ámbitos como la docencia, la vinculación con el medio y la innovación", concluyó el Rector Nacional.

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En la actualidad, el Instituto Profesional Santo Tomás imparte 40 carreras profesionales y técnicas de nivel superior, tiene 25.559 estudiantes, 2.161 docentes y cuenta con 20 sedes a nivel nacional y una sede online.