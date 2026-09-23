FACH RECIBIÓ VISITA DE JARDÍN INFANTIL CONTINENTE BLANCO DE PUNTA ARENAS

Por: David Fernández, IVª Brigada Aérea

Una jornada marcada por la curiosidad y el entusiasmo, vivió un grupo de párvulos del nivel medio mayor del Jardín Infantil Continente Blanco de Punta Arenas, quienes visitaron la Base Aérea Chabunco para conocer de cerca parte del trabajo que desarrolla la IVª Brigada Aérea en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Durante la visita, los pequeños tuvieron la oportunidad de acercarse a una de las aeronaves más representativas de la Unidad, el DHC-6 Twin Otter, pudiendo observarla a corta distancia y conocer algunos aspectos generales de su operación.

Durante el recorrido, los visitantes compartieron con un Oficial del Grupo de Mantenimiento N°53, quien explicó parte de las funciones que desarrollan tanto los Oficiales como Personal del Cuadro Permanente en apoyo al mantenimiento y disponibilidad de las aeronaves de la IVª Brigada Aérea.

Al finalizar la visita, los niños, docentes y apoderados agradecieron a la IVª Brigada Aérea por la recepción y el tiempo dedicado durante el recorrido por la Base Aérea Chabunco, y entregaron un dibujo de un F-16 Fighting Falcon Block 50, aeronave que arribó recientemente a Punta Arenas para participar en actividades de entrenamiento en el extremo austral del país.