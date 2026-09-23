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23 de septiembre de 2026

PDI ALERTA SOBRE AUMENTO DE ESTAFAS VIRTUALES EN MAGALLANES: ADULTOS DE 30 A 50 AÑOS SON LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS

Conexión PDI

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La Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI advirtió sobre un preocupante incremento de las estafas telefónicas y virtuales en la región de Magallanes. El subcomisario Felipe Orrego Rojas detalló en Punta Arenas que este fenómeno delictual está afectando fuertemente el patrimonio de la comunidad local, obligando a reforzar las medidas de prevención ciudadana.

Durante su participación en el programa Conexión PDI, el oficial derribó el mito de que los adultos mayores son los más vulnerados. De acuerdo con las estadísticas policiales, las principales víctimas en el territorio regional son personas laboralmente activas de entre 30 y 50 años, quienes poseen mayor poder adquisitivo y utilizan frecuentemente aplicaciones bancarias.

Los métodos de engaño más denunciados corresponden a supuestos ejecutivos que solicitan autorizar falsos bloqueos de tarjetas y ventas fraudulentas mediante plataformas como Marketplace. El subcomisario Orrego explicó que los delincuentes estudian detalladamente el lenguaje financiero para generar confianza, logrando que los afectados entreguen el control de sus cuentas sin percibir el riesgo.

Para evitar caer en estos ilícitos, la autoridad recomendó a la audiencia de Polar Comunicaciones cortar de inmediato las llamadas sospechosas y contactar directamente a los canales oficiales de su banco. Asimismo, instó a verificar la antigüedad de los perfiles de vendedores en redes sociales y desconfiar de ofertas excesivamente atractivas que exijan pagos por adelantado.

Además de la labor preventiva, la policía civil mantiene diversas indagatorias abiertas en las cuatro provincias magallánicas. Entre el trabajo reciente, destacan los allanamientos por eventuales estafas en una agrupación de vivienda de la capital regional y la exitosa recuperación de más de seis millones de pesos que habían sido sustraídos a un adulto mayor en Puerto Natales.




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