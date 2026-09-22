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22 de septiembre de 2026

RECONOCEN A WINSTON ALARCÓN CÁRDENAS POR SU APORTE AL PATRIMONIO Y LA MEMORIA CULTURAL DE SAN GREGORIO

La distinción fue entregada durante la Gala Conmemorativa del Bicentenario de Chiloé, ceremonia oficial que conmemora los 200 años de la incorporación del Archipiélago de Chiloé a Chile, rindiendo homenaje a su legado histórico, cultural y patrimonial en la Región de Magallanes.

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En el marco de la conmemoración de los 200 años de Chiloé, la Corporación Cultural de Desarrollo e Innovación Chiloé y el Centro Hijos de Chiloé de Punta Arenas otorgaron un reconocimiento al historiador Winston Alarcón Cárdenas por su valioso compromiso con el rescate, preservación y difusión del patrimonio de San Gregorio.

La distinción fue entregada durante la Gala Conmemorativa del Bicentenario de Chiloé, ceremonia oficial que conmemora los 200 años de la incorporación del Archipiélago de Chiloé a Chile, rindiendo homenaje a su legado histórico, cultural y patrimonial en la Región de Magallanes.

La ceremonia contó con la participación del ministro del Interior, Claudio Alvarado, junto a autoridades, representantes de organizaciones culturales y miembros de la comunidad, en una jornada destinada a relevar la importancia de la historia, las tradiciones y el patrimonio que vinculan a Chiloé y Magallanes.

La distinción busca poner en valor una trayectoria dedicada a mantener viva la memoria histórica y cultural de este territorio, contribuyendo además a fortalecer los vínculos que históricamente han unido a Chiloé y Magallanes.

La alcaldesa Jeanette Ruiz Andrade destacó la importancia de reconocer a quienes realizan un aporte permanente a la conservación del patrimonio y la identidad local.

"Este reconocimiento es también un reconocimiento a la memoria de nuestras comunidades y a todas aquellas personas que, con compromiso y dedicación, trabajan para que nuestra historia y nuestras tradiciones permanezcan vivas. San Gregorio y Chiloé forman parte de una historia que merece ser conocida, valorada y transmitida a las nuevas generaciones", señaló la alcaldesa Jeanette Ruiz Andrade.

La conmemoración de los 200 años de Chiloé, correspondientes al período 1826–2026, constituye una oportunidad para relevar la identidad, las tradiciones y el patrimonio construido a lo largo de generaciones, así como para reconocer a quienes han contribuido activamente a su preservación y transmisión.

Desde la Corporación Cultural de Desarrollo e Innovación Chiloé y el Centro Hijos de Chiloé de Punta Arenas se destacó la importancia de continuar promoviendo iniciativas que permitan preservar la memoria de las comunidades y fortalecer los lazos culturales entre ambos territorios.

El reconocimiento a Winston Alarcón Cárdenas representa, de esta manera, un homenaje a quienes trabajan por mantener vigente el patrimonio y la identidad cultural, entendiendo la memoria como un puente entre el pasado, el presente y las nuevas generaciones.

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