Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

2 de septiembre de 2026

INDH MAGALLANES REALIZÓ CONVERSATORIO POR LOS 50 AÑOS DE LA VICARÍA DE LA SOLIDARIDAD JUNTO AL OBISPADO DE PUNTA ARENAS

La actividad, coorganizada por la sede Regional del INDH y el Obispado de Punta Arenas, abordó la labor de la Vicaría de la Solidaridad y la Pastoral de Derechos Humanos durante la dictadura, junto con los desafíos actuales del Estado en materia de derechos humanos, memoria y democracia.

vicariasolidaridad

La sede de Magallanes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Obispado de Punta Arenas realizaron el conversatorio "A 50 años de la creación de la Vicaría de la Solidaridad y su acción en Magallanes". La actividad buscó exponer ante la comunidad antecedentes históricos sobre la creación y trayectoria de la vicaría, así como relevar el papel que desempeñó en la protección y defensa de las víctimas de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.


En el encuentro, realizado en el auditorio del Edificio de los Servicios Públicos de Punta Arenas, se abordó la experiencia desarrollada en Magallanes a través del Departamento de Pastoral de Derechos Humanos del Obispado. La jornada fue encabezada por el obispo de Magallanes, Óscar Blanco, y moderada por el presbítero Marcos Buvinic. El panel estuvo integrado por Cristián Figueroa Fuentealba, jefe regional de la sede del INDH de Magallanes; Paulina Echeverría, asistente social y exdelegada episcopal para la Pastoral de Derechos Humanos del Obispado de Punta Arenas; y Baldovino Gómez Alba, profesor y ex prisionero político. 


El jefe regional, Cristián Figueroa Fuentealba, presentó una reflexión centrada en el legado de la Vicaría. En su exposición relevó el carácter universal de los derechos humanos, señalando que corresponden a todas las personas sin distinción, y que el Estado tiene obligaciones concretas de respeto, protección y garantía para asegurar su ejercicio efectivo.


El jefe regional del INDH también abordó los desafíos actuales para Magallanes y el país, destacando la necesidad de fortalecer una cultura de derechos humanos. "Para el INDH Magallanes, recuperar estas experiencias constituye también una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos del presente. La memoria de la Vicaría de la Solidaridad y de la Pastoral de Derechos Humanos del Obispado de Punta Arenas recuerda que la protección de la dignidad humana requiere tanto del compromiso de la sociedad como de instituciones democráticas sólidas que aseguren el respeto y garantía de los derechos fundamentales", aseguró el sociólogo. 


La exdelegada episcopal para la Pastoral de Derechos Humanos del Obispado de Punta Arenas, Paulina Echeverría, recordó el impacto que la represión, el miedo y la ruptura de relaciones sociales tuvieron sobre las familias y comunidades de Magallanes. Asimismo, relató el trabajo realizado por profesionales y voluntarios para acompañar a las víctimas y sus familias. Su exposición dio cuenta de las distintas formas que asumió este acompañamiento: desde la orientación y asistencia jurídica hasta la ayuda material y social, las visitas y el apoyo a familiares, además de la coordinación permanente con la Vicaría de la Solidaridad a nivel nacional.


En tanto, Baldovino Gómez Alba entregó una perspectiva desde quienes fueron víctimas directas de la represión. A partir de su experiencia como detenido y exprisionero político, abordó las condiciones de detención, los malos tratos y la tortura. En su intervención también realizó un llamado a las nuevas generaciones a valorar la democracia, conocer la historia regional y mantener viva la memoria sobre las consecuencias que tiene para una sociedad la pérdida de las garantías democráticas y del Estado de derecho.


La actividad reunió a autoridades regionales, funcionarios públicos, integrantes de agrupaciones de derechos humanos, antiguos colaboradores y voluntarios de organizaciones de solidaridad, profesionales vinculados a la defensa de los derechos humanos, expresiones políticos y representantes de la comunidad.


La conmemoración permitió reunir distintas perspectivas sobre un período fundamental de la historia reciente: la experiencia de quienes participaron en las redes de protección y solidaridad, el testimonio de las víctimas y la mirada actual sobre las responsabilidades que corresponden al Estado.

IMAGEN NOTA

CON GRAN ÉXITO DE CONVOCATORIA FINALIZA PROCESO DE SELECCIÓN E INICIA EL CURSO DE CERTIFICACIÓN EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN LOGÍSTICA EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST INICIA AGENDA EN MAGALLANES CON REUNIÓN JUNTO AL GABINETE REGIONAL

Leer Más

El Presidente encabezó un encuentro con autoridades regionales para evaluar los avances de la agenda gubernamental en Magallanes.

El Presidente encabezó un encuentro con autoridades regionales para evaluar los avances de la agenda gubernamental en Magallanes.

gabineteregional
nuestrospodcast
CONVENIO-ESTUDIO-FACTIBILIDAD-TUNEL-ESTRECHO-DE-MAGALLANES-01

INICIARÁN PRIMER ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE TÚNEL BAJO EL ESTRECHO DE MAGALLANES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
Camara Chilena
El Aguila Feria
YOPPERN NUEVO 336x336
vicariasolidaridad

INDH MAGALLANES REALIZÓ CONVERSATORIO POR LOS 50 AÑOS DE LA VICARÍA DE LA SOLIDARIDAD JUNTO AL OBISPADO DE PUNTA ARENAS

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
Camara Chilena
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
gobernadormaritimo

GOBERNADOR MARÍTIMO ABORDA SEGURIDAD, FISCALIZACIÓN Y BÚSQUEDA Y SALVAMENTO EN LAS AGUAS DE MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
PAX
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ducciparefdes

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME DEFIENDE A FERNANDO PAREDES Y CUESTIONA LA PERSECUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.