Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

1 de septiembre de 2026

GOBIERNO ARGENTINO TENDRÍA PREPARADO TEXTO PARA QUE MILEI FIRME DECRETO QUE ZANJARÍA POLÉMICA POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES

El ministro de Defensa, Fernando Barros, aseguró que el documento está listo y solo restaría la firma del mandatario argentino. El tema podría ser abordado durante su próxima visita a Chile.

KASTMILEI

El ministro de Defensa, Fernando Barros, confirmó que Argentina ya tendría preparado el texto para derogar el decreto 457/2021, cuestionado por presentar el Estrecho de Magallanes como una zona compartida entre ambos países.

El documento solo estaría a la espera de la firma del presidente trasandino, Javier Milei, según la información recibida por el secretario de Estado chileno.

“De un compromiso hemos pasado a un texto que se nos dice que está para la firma del Presidente Milei. Por lo tanto, yo creo que ese tema está cerrado”, afirmó Barros en conversación con Radio Duna.

La gestión surgió luego de las declaraciones del comandante de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, quien incluyó a Magallanes entre los territorios donde su país debía mantener presencia para resguardar su soberanía.

“Magallanes, el sur, el Pasaje de Drake, todo eso es soberanía, hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica”, señaló el uniformado durante una entrevista.

Argentina atribuyó los dichos a una “confusión”

Tras la controversia, el ministro de Defensa argentino, Carlos Alberto Presti, se comunicó con su par chileno para asegurar que no existe una discusión respecto de la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

“El ministro de Defensa argentino, un caballero, una gran persona, con quien yo había hablado tres o cuatro veces esta situación, me dijo que tuviéramos paciencia”, relató Barros.

Según explicó, Presti le manifestó que los dichos del comandante de la Fuerza Aérea respondieron a “un error, una confusión y una desprolijidad”.

El titular de Defensa chileno sostuvo que ambos gobiernos han mantenido conversaciones mediante sus cancillerías y ministerios, y que actualmente “se están dando pasos importantes” para resolver el asunto.

“La información que tengo es que, desde el punto de vista de ellos, el decreto está para la firma del Presidente”, reiteró.

La confirmación se conoce antes de la visita que Milei realizará este jueves a Chile para participar en el Foro de Madrid. Durante la jornada podría reunirse con el Presidente José Antonio Kast, y el Gobierno no descartó que la derogación del decreto sea uno de los asuntos abordados por ambos mandatarios.

Fuente: adnradio.cl


biministroalvarado

BIMINISTRO ALVARADO Y OPCIÓN DE QUE KAST PIDA A MILEI DEROGAR DECRETO SOBRE ESTRECHO DE MAGALLANES: “NO HAY EXCLUSIÓN DE TEMAS”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

GOBIERNO ARGENTINO TENDRÍA PREPARADO TEXTO PARA QUE MILEI FIRME DECRETO QUE ZANJARÍA POLÉMICA POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES

Leer Más

El ministro de Defensa, Fernando Barros, aseguró que el documento está listo y solo restaría la firma del mandatario argentino. El tema podría ser abordado durante su próxima visita a Chile.

El ministro de Defensa, Fernando Barros, aseguró que el documento está listo y solo restaría la firma del mandatario argentino. El tema podría ser abordado durante su próxima visita a Chile.

KASTMILEI
nuestrospodcast
programatransformah2v

MAGALLANES Y PAÍSES BAJOS CONSOLIDAN ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA Y LOGÍSTICA PORTUARIA CON FOCO EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
Camara Chilena
El Aguila Feria
YOPPERN NUEVO 336x336
KASTMILEI

GOBIERNO ARGENTINO TENDRÍA PREPARADO TEXTO PARA QUE MILEI FIRME DECRETO QUE ZANJARÍA POLÉMICA POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
Camara Chilena
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
xiiencuentropatagonicodanza

XII ENCUENTRO PATAGÓNICO DE DANZA REUNIÓ A 416 BAILARINES DE CHILE Y ARGENTINA EN PORVENIR

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
PAX
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
puma

ESPECIALISTAS DESTACAN LA IMPORTANCIA DEL PUMA PARA LOS ECOSISTEMAS Y LOS DESAFÍOS PARA SU CONSERVACIÓN

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.