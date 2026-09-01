GOBIERNO ARGENTINO TENDRÍA PREPARADO TEXTO PARA QUE MILEI FIRME DECRETO QUE ZANJARÍA POLÉMICA POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES

El ministro de Defensa, Fernando Barros, confirmó que Argentina ya tendría preparado el texto para derogar el decreto 457/2021, cuestionado por presentar el Estrecho de Magallanes como una zona compartida entre ambos países.

El documento solo estaría a la espera de la firma del presidente trasandino, Javier Milei, según la información recibida por el secretario de Estado chileno.

“De un compromiso hemos pasado a un texto que se nos dice que está para la firma del Presidente Milei. Por lo tanto, yo creo que ese tema está cerrado”, afirmó Barros en conversación con Radio Duna.

La gestión surgió luego de las declaraciones del comandante de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, quien incluyó a Magallanes entre los territorios donde su país debía mantener presencia para resguardar su soberanía.

“Magallanes, el sur, el Pasaje de Drake, todo eso es soberanía, hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica”, señaló el uniformado durante una entrevista.

Argentina atribuyó los dichos a una “confusión”

Tras la controversia, el ministro de Defensa argentino, Carlos Alberto Presti, se comunicó con su par chileno para asegurar que no existe una discusión respecto de la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

“El ministro de Defensa argentino, un caballero, una gran persona, con quien yo había hablado tres o cuatro veces esta situación, me dijo que tuviéramos paciencia”, relató Barros.

Según explicó, Presti le manifestó que los dichos del comandante de la Fuerza Aérea respondieron a “un error, una confusión y una desprolijidad”.

El titular de Defensa chileno sostuvo que ambos gobiernos han mantenido conversaciones mediante sus cancillerías y ministerios, y que actualmente “se están dando pasos importantes” para resolver el asunto.

“La información que tengo es que, desde el punto de vista de ellos, el decreto está para la firma del Presidente”, reiteró.

La confirmación se conoce antes de la visita que Milei realizará este jueves a Chile para participar en el Foro de Madrid. Durante la jornada podría reunirse con el Presidente José Antonio Kast, y el Gobierno no descartó que la derogación del decreto sea uno de los asuntos abordados por ambos mandatarios.

Fuente: adnradio.cl



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