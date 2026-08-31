4TA EDICIÓN DE "CREA CORAZONES" INICIATIVA DE CERÁMICA VUELVE A APOYAR LAS JORNADAS DE REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

El proyecto nació en 2023 a partir de un taller piloto de cerámica y actualmente reúne a pacientes, funcionarios, empresas y miembros de la comunidad en torno a una causa común. La edición 2026 tendrá un carácter especial debido a la conmemoración de los 40 años del Centro de Rehabilitación.

En conversación esta mañana con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la ceramista Paola Romero, responsable del proyecto Crea Corazones, repasó los orígenes y la evolución de una iniciativa que, desde 2023, combina el trabajo artístico con la solidaridad y los espacios de encuentro para pacientes del Centro de Rehabilitación.

El proyecto surgió inicialmente como una experiencia piloto destinada a los funcionarios del centro. Romero explicó que la idea nació con el propósito de generar un espacio de tranquilidad y desconexión mediante la cerámica.

“Crea Corazones es un proyecto que nació desde la iniciativa de compartir momentos de tranquilidad, de espacios donde uno se pudiera desconectar del mundo”, relató la ceramista durante la entrevista.

El primer taller se realizó de manera gratuita para funcionarios interesados en conocer el trabajo con arcilla. Sin embargo, a medida que la experiencia llegaba a su término, surgió la inquietud de prolongarla y llevarla también a los pacientes.

“Cuando íbamos terminando el taller, esto fue en el 2023, cuando íbamos terminando el taller todos los implicados nos quedamos con gusto a poco y queríamos más”, recordó Romero.

A partir de ese momento, junto a dos funcionarias que habían participado en las primeras clases, comenzaron a trabajar en la posibilidad de incorporar a los pacientes. Así nació la dinámica que posteriormente daría forma al proyecto Crea Corazones.

La iniciativa fue creciendo rápidamente y sumó a funcionarios, pacientes y colaboradores externos. El objetivo pasó a ser doble: entregar un espacio de distensión y encuentro mediante la cerámica y, al mismo tiempo, elaborar piezas que pudieran comercializarse para recaudar fondos destinados a las Jornadas de Rehabilitación.

Romero destacó que el proyecto se sostiene principalmente gracias al compromiso de personas y empresas que aportan desde distintos ámbitos.

“Sigue siendo muy a pulmón. O sea, esto es hecho por puras personas, empresas, gente, en definitiva, que quieren dar su tiempo como para o dar recursos, las empresas que nos apoyan o dar el servicio que ellos saben hacer, colaborar con nosotros”, señaló.

Para la ceramista, precisamente esa participación colectiva constituye uno de los principales valores de la iniciativa. “Yo siempre digo que lo veo como una cadena de amor, donde cada uno puede aportar desde su lugar, sin importar que sean las empresas, las personas que colaboran con nosotros de forma particular”, expresó.



100 corazones y un diseño especial para 2026



Crea Corazones se encuentra actualmente preparando su cuarta edición, que contempla nuevamente una producción limitada de 100 corazones de cerámica. Cada año las piezas poseen un diseño diferente y un mensaje particular, lo que ha llevado a que algunas personas comiencen a coleccionarlas.

Según explicó Romero, el primer año estuvo dedicado al concepto de la resiliencia, mientras que la segunda edición abordó la expansión del amor y la tercera puso el foco en la comunidad.

Para este 2026, en tanto, la propuesta adquiere un significado especial, ya que coincide con la conmemoración de los 40 años del Centro de Rehabilitación.

El diseño de esta edición incorpora el color dorado y mariposas, escogidas como símbolo de transformación, renovación y una nueva vida.

“Este año es un año muy especial para nosotros, porque son los 40 años del centro de rehabilitación. Entonces este año hicimos un diseño que, como lo pueden ver, es dorado, muy festivo y tiene mariposas porque lo que significa son los 40 años en que estamos transformando vidas en el centro de rehabilitación”, explicó.

Como parte de esta edición conmemorativa, los corazones serán además reversibles. En uno de sus lados tendrán el diseño elaborado para este año y en el reverso incorporarán distintas palabras seleccionadas por los propios usuarios del Centro de Rehabilitación.

“Escogimos las 10 palabras que fueron las más simbólicas”, indicó Romero, mencionando conceptos vinculados al apoyo y la unión, entre otros.

La modalidad también busca reforzar el carácter personal de cada pieza, puesto que quienes adquieran más de un corazón podrán encontrarse con distintas palabras en cada ejemplar.



Ocho sesiones de trabajo con los pacientes



El proceso de elaboración no se limita a la confección de las piezas. De acuerdo con Romero, el proyecto comienza durante el primer semestre con la coordinación entre la fundación, sponsors y colaboradores, mientras que el trabajo directo con los pacientes se concentra durante aproximadamente dos meses.

“Entonces hay mucho trabajo y después tenemos nuestro calendario armado, que son dos meses de trabajo netamente con los pacientes, entonces estamos todo agosto, que es el mes del corazón, partimos y septiembre y terminamos a fines de septiembre o primera semana de octubre”, detalló.

En general, se desarrollan entre siete y ocho sesiones en las que los participantes trabajan directamente con la arcilla. Posteriormente se dispone de algunas semanas para completar el proceso y preparar la venta de los corazones antes de las Jornadas de Rehabilitación.

Más allá del resultado artístico, Romero relevó el efecto que tiene el trabajo con cerámica en quienes participan, especialmente para quienes llegan por primera vez con inseguridad respecto de sus capacidades.

“La mayoría llega con miedo”, afirmó, explicando que muchas personas arriban al taller pensando que no tendrán las habilidades necesarias para trabajar con arcilla.

Sin embargo, a su juicio, ese temor se relaciona con barreras que las personas van construyendo durante la vida adulta y que contrastan con la libertad creativa propia de la infancia.

“Todos fuimos niños y todos cuando éramos niños la pasábamos regio haciendo un dibujo, independientemente de que también nos quedaba el dibujo. En ese momento, cuando éramos chicos, todos encontrábamos que nuestras obras eran espectaculares”, señaló.

En ese sentido, la experiencia busca recuperar esa relación más espontánea con la creación artística, dejando en segundo plano el juicio sobre el resultado final.

“La instancia de llegar al taller, decir ‘dejo el teléfono de lado y voy a conectarme con ese niño y voy a pasarlo bien’, es tan potente que independientemente del resultado vamos desarrollando otras cosas”, sostuvo.



Una iniciativa que crece junto a sus colaboradores



A lo largo de sus cuatro ediciones, Crea Corazones ha ido sumando empresas y organizaciones que contribuyen con recursos, servicios y distintas formas de colaboración.

Romero agradeció especialmente a los sponsors que han acompañado el proceso y mencionó entre ellos a Patagonia Blend, Nanuc, El Molino, Edelmag y Methanex, además de otras empresas que han realizado aportes puntuales para hacer posible las distintas etapas del proyecto.

La difusión a través de redes sociales y medios de comunicación también ha permitido ampliar el alcance de la iniciativa, mostrando tanto el proceso de elaboración como las historias vinculadas a quienes participan.

Cada corazón adquirido, además, incluye un pequeño elemento relacionado con la historia de uno de los pacientes, reforzando el vínculo entre la pieza artesanal y la experiencia humana detrás del proyecto.



Invitación a conocer Crea Corazones



Durante la entrevista en Buenos Días Región, Paola Romero invitó a la comunidad a conocer el proyecto y mantenerse atenta a sus redes sociales, donde se irá mostrando el proceso correspondiente a esta cuarta edición.

Además, anunció una actividad especial para el 26 de septiembre, instancia en que Crea Corazones estará presente en el Salón Austral de Zona Franca, donde se realizará una clase y se habilitará la posibilidad de efectuar la preventa de los corazones de esta edición.

“Están todos invitados a pasar por el Salón Austral de Zona Franca, donde vamos a estar haciendo una clase, entonces ahí las personas van a poder ver todo lo hermoso que hay dentro de Crea Corazones y hacer su preventa”, anunció.

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