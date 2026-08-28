140 PARTICIPANTES SE REUNIERON EN PUNTA ARENAS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD TURÍSTICA DE MAGALLANES

Con la participación de 140 personas, se desarrolló en Punta Arenas el 1° Seminario de Turismo y Seguridad: "Preparándonos para la temporada estival", instancia que reunió a instituciones públicas, organismos especializados y actores del sector turístico para fortalecer la coordinación y avanzar hacia una gestión más preventiva de la seguridad del destino regional.

El encuentro permitió abordar la protección del destino desde una mirada integral, considerando las distintas amenazas y situaciones que pueden afectar tanto a visitantes como a comunidades y prestadores turísticos, especialmente en un territorio caracterizado por grandes distancias, condiciones climáticas cambiantes y zonas de difícil acceso.

Uno de los principales ejes de la jornada fue la gestión preventiva y la alerta temprana, abordada por SENAPRED, junto con la importancia de fortalecer la preparación y coordinación entre los distintos organismos frente a situaciones de emergencia.

Desde CONAF se relevó el trabajo permanente de prevención, monitoreo, control y respuesta frente al riesgo de incendios forestales, especialmente relevante durante la temporada estival y en una región donde gran parte del territorio está vinculado a ecosistemas naturales y áreas protegidas.

La SEREMI de Salud, en tanto, dio cuenta del trabajo de vigilancia y monitoreo sanitario que se desarrolla en la región para prevenir y detectar oportunamente riesgos biológicos y enfermedades de interés para la salud pública vinculadas al contexto turístico, entre ellas hantavirus y tifus de los matorrales.

La jornada también abordó la importancia de contar con una respuesta especializada en zonas remotas y de difícil acceso, destacando el rol del Cuerpo de Socorro Andino y la necesidad de una adecuada coordinación para las operaciones de búsqueda y rescate en áreas agrestes.

El seminario cerró con dos exposiciones vinculadas a la seguridad pública: una a cargo de la SEREMI de Seguridad Pública de Magallanes, y otra de Carabineros de Chile. Ambas reforzaron la importancia de la prevención del delito, el control de amenazas y la coordinación institucional para fortalecer la seguridad en los destinos turísticos.

Sandra Mansilla, directora regional (S) de SERNATUR Magallanes, destacó que las características propias del territorio obligan a incorporar la seguridad como un componente permanente de la actividad turística.

"Las condiciones climáticas y geográficas de nuestra región hacen imprescindible incorporar la prevención y la seguridad en todo el territorio. En Magallanes, una parte importante de la oferta está vinculada al turismo de naturaleza y aventura, actividades que conllevan riesgos frente a los cuales debemos anticiparnos mediante una adecuada prevención y preparación. Para ello contamos también con un marco normativo, la Ley N° 20.423 de Turismo, que establece estándares de seguridad que deben ser considerados por los prestadores de servicios turísticos. Por eso es tan importante trabajar de manera coordinada, fortalecer la prevención y avanzar hacia una cultura de seguridad que involucre tanto a la academia, al sector público y al sector privado", señaló.

Desde la perspectiva de la gestión del riesgo de desastres, SENAPRED puso el foco en la necesidad de anticiparse a amenazas que hoy tienen efectos directos sobre el territorio y la actividad turística. "Las repercusiones del cambio climático no respetan fronteras, y los incendios forestales, que hoy destruyen el doble de bosques que hace dos décadas, ponen en jaque a nuestro turismo. Desde SENAPRED, el llamado es a que el sector público y privado inviertan en prevención, entendiendo que no es un gasto, sino una forma de proteger vidas, nuestro entorno y uno de los motores importantes de la economía regional. Necesitamos fortalecer la alerta temprana, avanzar hacia una gestión del riesgo moderna y consolidar una coordinación multisectorial que nos permita construir un turismo realmente resiliente en Magallanes", señaló Juan Carlos Andrades, director regional de SENAPRED Magallanes.

La necesidad de articular esfuerzos entre instituciones y actores del territorio también fue relevada desde el Programa Transforma Ruta de los Parques de la Patagonia. Andrea Durán, gerenta del programa, indicó que "valoro de esta instancia el poder articular las distintas acciones que se están llevando a cabo vinculadas a la seguridad del destino. Esto permite construir relaciones entre los distintos actores, visibilizar el trabajo que ya se está realizando y coordinarnos en busca de un objetivo común".

Desde Corfo, la mirada estuvo puesta en la relación entre seguridad, competitividad y desarrollo regional. Javier Romero, director regional de Corfo Magallanes, señaló que "el turismo es uno de los principales motores de desarrollo de Magallanes y tiene un rol estratégico en la diversificación de nuestra economía regional. Por eso, avanzar hacia un destino más seguro, preparado y resiliente es también una forma de fortalecer su competitividad. Desde Corfo valoramos especialmente estas instancias de coordinación público-privada, porque permiten anticipar riesgos, fortalecer capacidades y generar mejores condiciones para el desarrollo sostenible del turismo en la región".

El 1° Seminario de Turismo y Seguridad fue convocado por SERNATUR, SENAPRED y el Programa Transforma Ruta de los Parques de la Patagonia de Corfo, y contó con exposiciones de SENAPRED, CONAF, Cuerpo de Socorro Andino, SEREMI de Salud, SEREMI de Seguridad Pública de Magallanes y Antártica Chilena, Carabineros de Chile y el Programa Transforma Ruta de los Parques de la Patagonia.

La instancia buscó fortalecer conocimientos, compartir experiencias y buenas prácticas, y promover una mayor preparación de la comunidad turística regional de cara a la temporada estival.