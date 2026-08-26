“LA LOGÍSTICA ANTÁRTICA ES LA MÉDULA ESPINAL”: ULTRAMAR ABORDA LOS DESAFÍOS DE MAGALLANES COMO PUERTA DE ENTRADA A LA ANTÁRTICA

La necesidad de fortalecer la infraestructura portuaria, generar nuevos servicios marítimos y consolidar a Punta Arenas como una de las principales puertas de entrada a la Antártica fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por Gabriel Muñoz, jefe de Negocios Marítimos de Ultramar, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En conversación con el espacio radial, Muñoz explicó que Ultramar desarrolla operaciones de agenciamiento naviero en distintos puertos del país, además de participar en actividades vinculadas al tránsito marítimo por el Estrecho de Magallanes, la logística terrestre y marítima y las operaciones relacionadas con la Antártica.

Según detalló, el tránsito por el Estrecho constituye una línea de negocios relevante para la compañía, considerando que mensualmente circulan por esta vía marítima más de 150 naves.

“También vemos mucho lo que es el tránsito por el Estrecho de Magallanes, donde mensualmente pasan poquito más de 150 naves al mes. Es una línea de negocio bien importante”, señaló.

En ese contexto, sostuvo que uno de los grandes desafíos para la región consiste en lograr que una mayor proporción de esas embarcaciones no solamente transite por las aguas magallánicas, sino que también encuentre razones para detenerse y contratar servicios en Punta Arenas.

“Pasan tantos buques por acá y muy pocos son capturados en Punta Arenas. Hay muchos que pasan de largo y creo que es nuestra responsabilidad como parte del sector de las agencias navieras o del rubro marítimo-portuario en general, esta instancia para poder incentivar a que más buques quieran quedarse acá y recalar acá”, afirmó.

Muñoz puso como ejemplo la posibilidad de desarrollar nuevos servicios vinculados al abastecimiento de las naves, como la entrega de combustible a la gira, es decir, sin necesidad de que los buques tengan que atracar en un terminal.

“Si Punta Arenas pudiera tener más servicios, por ejemplo, no sé, como entrega de combustible a la gira, digamos, no necesariamente amarrando el buque, sino fondeado a la gira, tú podrías generar un nuevo tipo de servicio”, explicó.

A su juicio, la ubicación geográfica de Punta Arenas y las características de navegación del Estrecho constituyen ventajas diferenciadoras que deberían ser aprovechadas mediante un mayor encadenamiento de actividades y servicios.

Una condición particular frente al cabotaje

Durante la entrevista también se abordaron las particularidades que presenta Magallanes respecto del régimen de cabotaje y la importancia de considerar las características propias de la navegación por el Estrecho de Magallanes.

Muñoz destacó que Punta Arenas posee una condición singular debido a los tránsitos de naves extranjeras y al sistema de pilotaje existente en determinados tramos del Estrecho.

“Punta Arenas es un puerto bien único, yo he tenido la fortuna de trabajar en otros puertos. Y Punta Arenas es bien especial, particularmente por el Estrecho de Magallanes y creo que es un agente diferenciador para nosotros”, sostuvo.

En esa línea, explicó que existen tramos obligatorios y optativos de navegación con práctico, destacando particularmente el tramo comprendido entre Bahía Posesión y Punta Arenas.

“Desde Bahía Posesión hasta Punta Arenas el tránsito es obligatorio, significa de que todos los buques de bandera extranjera tienen que pasar con un capitán autorizado chileno. Y esa es una particularidad que no se ve en todos lados”, afirmó.

Para el ejecutivo, esta característica representa un valor agregado que la región debe cuidar y aprovechar para desarrollar nuevos servicios asociados al tráfico marítimo.

En materia de cabotaje, Muñoz también recordó la importancia que tienen actualmente los buques de bandera nacional que abastecen y conectan a la región, mencionando entre ellos a los portacontenedores que cubren la ruta entre San Antonio y Punta Arenas, además del buque tanque encargado del traslado de combustible hacia Magallanes.

Punta Arenas como puerta de entrada a la Antártica

Uno de los principales ejes de la conversación fue el posicionamiento de Punta Arenas como puerta de entrada a la Antártica y la necesidad de fortalecer el encadenamiento logístico asociado a esta actividad.

Muñoz destacó que la ciudad cuenta con condiciones que pueden permitirle consolidar una posición relevante frente a otras puertas de entrada antárticas existentes a nivel mundial.

“Nosotros nos dedicamos un poco a llevar esa línea de negocio, que ahí es donde se encuentra APAL, se encuentran distintas agencias, la EPA y nos movemos un poco para poder desarrollar Punta Arenas como un hub logístico y seguir posicionando Punta Arenas como la principal puerta de entrada antártica”, explicó.

El ejecutivo identificó cinco principales puertas de entrada a la Antártica: Punta Arenas, Ushuaia, Hobart, Christchurch y Ciudad del Cabo, señalando que cada una de ellas ha desarrollado ámbitos de especialización asociados a su ubicación geográfica y a las rutas antárticas que atiende.

En el caso de Punta Arenas, señaló que existe un importante espacio de crecimiento en materia logística y de apoyo a expediciones científicas, sin descartar el potencial asociado al turismo antártico.

“Nosotros, por otro lado, nos hemos enfocado más bien en el tema logístico y de expedición científica, cierto, es un poco más nuestro fuerte, sin perjuicio de que queremos potenciar el turismo antártico de igual manera”, indicó.

Infraestructura: prepararse antes de que llegue la demanda

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la necesidad de que Magallanes adopte una mirada de mediano y largo plazo en materia de infraestructura habilitante.

Muñoz valoró las iniciativas impulsadas por la Empresa Portuaria Austral, particularmente las mantenciones en el Muelle Mardones y la ampliación del Muelle Prat, pero sostuvo que la discusión debe ir más allá de responder únicamente a las necesidades actuales.

“Un poco echo de menos esta proactividad de prepararnos, no para prepararnos para la demanda que ya tenemos, sino para aventurarnos a qué más hay en el mercado. Una visión a mediano y largo plazo, sin necesariamente tener en este momento tu demanda, sino que apostar a que si tú generas más infraestructura habilitante podrías generar más actividad. Y no al revés”, planteó.

El representante de Ultramar sostuvo que la infraestructura no debe entenderse únicamente como una respuesta a la demanda existente, sino también como una herramienta para atraer nuevas actividades y oportunidades.

En ese sentido, puso como ejemplo una oportunidad vinculada a una convención científica antártica que no pudo desarrollarse completamente en Punta Arenas debido a limitaciones en capacidad hotelera y de servicios.

“Nosotros nos perdimos un golazo en tema antártico hace un par de años atrás con el SCAR, que es la convención científica (...) La razón por la cual se realizó un poco en Pucón es porque aquí no había suficientes camas para poder almacenar a 1.500 personas. No hay restaurant para alimentar a 1.500 personas”, relató.

Para Muñoz, situaciones como esta evidencian que el desarrollo antártico requiere una planificación que considere no solamente muelles y terminales, sino también alojamiento, alimentación, transporte, servicios y toda la cadena logística asociada.

La “médula espinal” de la actividad antártica

En su análisis, el ejecutivo remarcó que la logística constituye un elemento transversal a las distintas actividades que se desarrollan en torno a la Antártica, desde la investigación científica hasta el turismo, la pesca y las operaciones de soberanía.

“Todo eso requiere un componente que unifica todos los sectores, que es la logística. La logística antártica es la médula espinal de todas las operaciones”, enfatizó.

En esa línea, destacó la necesidad de que la población regional conozca con mayor profundidad las actividades que actualmente se desarrollan en torno al territorio antártico.

Muñoz sostuvo que existe una brecha entre la magnitud de las operaciones que se realizan desde Magallanes y el conocimiento que tiene la ciudadanía sobre ellas.

“Creo que nosotros estamos un poco al debe en cómo esto se masifica o cómo esto se entrega como información a la población. Yo creo que ahí estamos al debe”, señaló.

A su juicio, fortalecer la denominada “identidad antártica” de Magallanes es fundamental para que las nuevas generaciones puedan visualizar oportunidades de formación, empleo y emprendimiento vinculadas a esta actividad.

“Creo que la primera parte comienza ahí: ¿en qué tan antárticos nos sentimos? Por ejemplo, yo recuerdo hace un par de buenos años atrás, tuve la oportunidad de estar en Hobart, en Australia, que es otra puerta de entrada de la Antártica. Y allá tú ves todo es antártico (...) ellos respiran esta identidad de que ellos se creen el cuento de que son antárticos y que por la importancia que le dan a su valor agregado en el trabajo y creo que nosotros estamos un poco al debe”, comentó.

Coordinación público-privada y Transforma Antártica

Muñoz también destacó el papel de la colaboración entre empresas, instituciones públicas, organismos científicos y actores vinculados al territorio antártico.

En ese sentido, valoró la existencia de instancias como Magallanes Puerto Sostenible y Antarctic Punta Arenas Logistics (APAL), además del programa Transforma Antártica de Corfo, señalando que el desarrollo de la actividad no puede depender de un solo sector.

“La carrera que no se puede correr solo y que requiere de intersector, de colaboraciones, de alianzas”, sostuvo durante la conversación.

Respecto de Transforma Antártica, destacó que la iniciativa permite avanzar hacia una mirada común respecto de lo que Chile quiere desarrollar en la Antártica y de las condiciones necesarias para que el sector privado pueda participar.

“El rol del Estado para nosotros como operadores logísticos antárticos privados es que el Estado nos dé el marco regulatorio y nosotros poder jugar con esas reglas y poder desarrollar esta industria antártica que es tan bonita”, manifestó.

Participación en encuentro internacional de programas antárticos

Finalmente, Gabriel Muñoz relató su participación durante agosto en una instancia internacional en Noruega que reunió a representantes de programas antárticos, experiencia que calificó como especialmente relevante para conocer las necesidades y desafíos que enfrentan otros países.

Según explicó, por primera vez un representante del sector privado fue incorporado a la delegación chilena en esta instancia, oportunidad que le permitió presentar la evolución de las capacidades logísticas de Punta Arenas durante las últimas cuatro décadas.

“Tuve la fortuna de ser yo la persona que pudo estar dentro de la delegación chilena. Y este tipo de instancias son súper relevantes porque se conversa básicamente lo que se hizo en la temporada anterior o lo que se ha hecho en las temporadas anteriores. ¿Cuáles son los highlights? ¿Cuáles son los low lights? O sea, básicamente qué logramos, qué nos faltó, cuáles fueron nuestros desafíos”, explicó.

Muñoz sostuvo que este tipo de encuentros permiten conocer directamente las dificultades de los programas antárticos y detectar oportunidades para que Punta Arenas pueda mejorar su oferta logística.

“Uno presta atención porque uno lo que necesita para Punta Arenas es desarrollar el mundo antártico de la forma más sostenible y sustentable posible. Y uno va escuchando cuáles son los dolores de cada programa y tú, prestando atención de cómo tú podrías ayudarlo”, señaló.

En este contexto, insistió en que el desafío de Magallanes no consiste solamente en contar con una ubicación privilegiada, sino en transformar esa ventaja geográfica en infraestructura, servicios, conocimiento y actividad económica.

Para Muñoz, el desafío pasa también por fortalecer la promoción de las capacidades regionales y aprender de experiencias internacionales, incluida la estrategia de posicionamiento desarrollada por Argentina en torno a Ushuaia.

“Creo que nosotros tenemos hartas lecciones que aprender de cómo se marquetea. Se marquetean las actividades y las instancias. Creo que uno tiene que aprender de todo el mundo y tener la humildad suficiente para poder decir: sabes qué, esto está bueno y a pesar de que no es algo que haga yo, pero lo puedo aprender”, concluyó.





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