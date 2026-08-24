LUIS URIBE DESTACÓ PROYECCIÓN DEL TENIS DE MESA, DEPORTE PARALÍMPICO Y NUEVO CLUB REPÚBLICA DEL NOBEL

En una nueva edición de Polar en el Deporte, conducida por Eloy Lara Molina, el programa repasó parte de la actividad deportiva del fin de semana en Magallanes y recibió como invitado a Luis Uribe, presidente y técnico del Club Unión de Magallanes y fundador del Club Deportivo República del Nobel.

Al inicio del programa, se destacaron los resultados del deporte laboral, con las finales de voléibol de Canadela. En la serie femenina, el primer lugar fue para Club de Amigas, seguido por Club Deportivo Unión, Rayén y Británico B. En varones mayores de 35 años, el campeonato quedó en manos de Club Deportivo Buses Barría, seguido por Club Deportivo Unión, Esencia y Darwin Voley.

También se revisaron los resultados del tradicional torneo de baby fútbol organizado por el Club Deportivo Yungay, con definiciones en categorías femeninas y masculinas, entre ellas Top 45 Damas, Top 35 Damas, Todo Competidor Damas y Todo Competidor Varones, donde se destacó el título de Caos en la categoría adulta masculina.

En el bloque central, Luis Uribe abordó su trayectoria como entrenador de tenis de mesa, disciplina en la que lleva más de 12 años trabajando con un enfoque comunitario, social y formativo. El técnico destacó su experiencia en clubes, juntas de vecinos, organizaciones deportivas y procesos de alto rendimiento, además de su vínculo con deportistas que han alcanzado proyección nacional e internacional.

Uribe también se refirió al desarrollo del tenis de mesa paralímpico, destacando el crecimiento de Chile en esta disciplina y el trabajo realizado junto a deportistas como Cristóbal García y Vicente Vidal. Además, explicó la importancia de abrir espacios de formación, competencia y acompañamiento para deportistas convencionales y paralímpicos desde Magallanes.

Uno de los anuncios relevantes fue la creación del Club Deportivo República del Nobel, programada para este miércoles 26 de agosto a las 17:00 horas. Según explicó, la nueva institución busca consolidar un modelo de atleta-estudiante, con apoyo multidisciplinario, formación deportiva, acompañamiento pedagógico y herramientas asociadas a la ciencia del deporte.

El invitado detalló que el nuevo club proyecta trabajar con profesionales de distintas áreas, como educación física, preparación física, prevención de riesgos, rehabilitación, relaciones públicas y formación deportiva, con el objetivo de profesionalizar el deporte comunitario y promover una mirada de competencia desde etapas formativas.

Durante la entrevista también se abordó la necesidad de reorganizar el tenis de mesa regional a través de una asociación en Punta Arenas, para que los deportistas puedan representar a su propia ciudad y región en competencias nacionales, sin depender de asociaciones de otras zonas del país.

Finalmente, Uribe planteó como desafío generar condiciones para que nuevos talentos magallánicos puedan proyectarse a nivel nacional e internacional, destacando que el deporte debe ser una herramienta de esperanza, desarrollo personal, autonomía y vida comunitaria.





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