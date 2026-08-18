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18 de agosto de 2026

CANADELA MAGALLANES PROYECTA PLAYOFFS, FINALES DE VÓLEIBOL Y PARTICIPACIÓN NACIONAL EN BABY FÚTBOL

Polar en el Deporte

Jorge Anticevic

En una nueva edición de Polar en el Deporte, conducida por Eloy Lara Molina, participó Jorge Anticevic, delegado regional de la Federación de los Trabajadores Canadela Chile, quien abordó el presente del deporte laboral en Magallanes y el desarrollo de sus principales competencias.

Durante la entrevista, Anticevic explicó que la organización vive una nueva etapa institucional tras constituirse como Federación de los Trabajadores Canadela Chile, con personalidad jurídica propia ante el Ministerio de Justicia. En ese contexto, destacó que la entidad mantiene su foco en el deporte recreativo, sin fines de lucro, impulsado por dirigentes de base.

Uno de los ejes fue el avance de las competencias de baby fútbol, donde actualmente se desarrollan las categorías todo competidor, senior 45 y la nueva serie 35, que aún se encuentra en etapa de formación. Según detalló, restan una o dos fechas de la fase regular, para luego dar paso a los playoffs con los cuatro mejores equipos.

En básquetbol, la competencia cuenta con 13 equipos masculinos y 5 femeninos, mientras se disputa la undécima fecha y se proyectan las próximas llaves de eliminación directa. En voleibol, en tanto, se destacó el regreso de la actividad senior tras cerca de 10 años de receso.

Las finales del voleibol Canadela se disputarán el sábado 22 de agosto en el Gimnasio Taiiu. Para esa jornada están programados los encuentros por el tercer lugar masculino entre Esencia y Darwin Voley; el tercer lugar femenino entre Rayén y Británico B; la final femenina entre Unión y Club Deportiva Amiga; y la final masculina entre Buces Barría y Unión.

Anticevic también se refirió al uso de recintos deportivos, como el Gimnasio Español para básquetbol y baby fútbol, y el Gimnasio Taiiu para voleibol, destacando además la modernización de la coordinación interna a través de WhatsApp, herramienta que ha permitido agilizar la entrega de fixtures y resolver temas organizativos.

Finalmente, el dirigente informó que el Club Deportivo Español representará a Magallanes en el Nacional de Baby Fútbol serie 50 años, que se realizará en María Elena a fines de noviembre. Además, planteó la posibilidad de avanzar hacia modelos de autofinanciamiento para que Punta Arenas pueda recibir torneos nacionales en el futuro.


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