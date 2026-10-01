FUERZA AÉREA APOYÓ HISTÓRICA MANIFESTACIÓN DE MATRIMONIO EN LA BASE ANTÁRTICA PRESIDENTE FREI

​Un paso más para la soberanía chilena en la Antártica marcó la jornada del lunes 28 de septiembre, en la Base Aérea Antártica Presidente Eduardo Frei. Tras más de una década juntos, los científicos Luis Muñoz y Natalia Mestre, quienes desarrollan labores vinculadas al Instituto Antártico Chileno (INACH), firmaron la manifestación de matrimonio, trámite exigido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.



La instancia se desarrolló en dependencias de la Comandancia de la Base y fue posible gracias al apoyo de la Fuerza Aérea de Chile, a través del Comandante de la Base Frei, Comandante de Grupo (A) Carlos Reyes, quien actuó en calidad de Oficial Civil Adjunto Ajeno del Registro Civil.



Durante el procedimiento, el Comandante Reyes dio a conocer a la pareja los requisitos establecidos para contraer matrimonio conforme a la Ley N°19.947, verificó los antecedentes consignados en el Acta de Manifestación y posteriormente procedió a la firma del documento junto a los futuros contrayentes y sus testigos.



Con este trámite cumplido, Luis Muñoz y Natalia Mestre quedaron a un paso de concretar su matrimonio, ceremonia prevista para el viernes 2 de octubre en territorio antártico y que marcará un hecho histórico, al celebrarse por primera vez en la Antártica un matrimonio cumpliendo todas las formalidades establecidas por la legislación chilena.



La participación de la Fuerza Aérea de Chile resultó fundamental para materializar este proceso administrativo en uno de los lugares más aislados del territorio nacional, poniendo a disposición las capacidades y atribuciones necesarias para que la pareja pudiera cumplir con las formalidades legales sin abandonar la isla Rey Jorge.



Así, entre ciencia, servicio público y presencia institucional, la firma de la manifestación de matrimonio dejó preparado el camino para una ceremonia que se proyecta como uno de los acontecimientos más particulares de esta temporada en el Continente Blanco.

