SEREMI DE SALUD FORTALECE ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO A TRAVÉS DE FORMACIÓN DE GESTORAS Y GESTORES COMUNITARIOS

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de la comunidad para la prevención y el abordaje de las violencias de género, la SEREMI de Salud de Magallanes desarrolló, durante los meses de junio y julio, un proceso de formación de gestoras y gestores comunitarios en la comuna de Punta Arenas. La iniciativa, de carácter voluntario, estuvo dirigida a lideresas, dirigentes sociales y personas de la comunidad interesadas en contribuir en esta temática.



Esta iniciativa, que forma parte de una estrategia de promoción de la salud y fortalecimiento de los liderazgos comunitarios, es impulsada desde 2023 por el Ministerio de Salud, a través del Departamento de Género y Derechos Humanos de la Subsecretaría de Salud Pública. Su objetivo es entregar herramientas para promover el buen trato y el respeto, favorecer la detección temprana y brindar una primera acogida y orientación frente a situaciones de violencia de género, evitando la revictimización y la discriminación. Participaron como formadores referentes de género y salud mental del Comité de Género Sectorial de la Autoridad Sanitaria, junto a la referente de violencia y género de la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género.



Este proceso concluyó con una ceremonia de certificación, instancia en la que se reconoció a las y los participantes que completaron satisfactoriamente la formación, logrando que 25 personas sean certificadas después de desarrollar con el Modelo EPES, contenidos relacionados con género y derechos humanos, factores de riesgo y protección, redes de apoyo, estrategias de acompañamiento y herramientas básicas para orientar a quienes puedan estar viviendo situaciones de violencia de género, el proceso se desarrolló mediante una metodología experiencial y participativa, con énfasis en el respeto, la confidencialidad y la derivación responsable. La ceremonia contó además con la participación del pianista Carlos Grace Hein, quien interpretó dos piezas musicales, acompañando y dando un marco especial a la jornada de certificación.



La referente del Programa de la Mujer, Género, Derechos Humanos y Violencias de la SEREMI de Salud, María Isabel Velich, quien lideró esta capacitación, explicó: “Realizamos el acto de certificación del Programa de Formación de Gestores Comunitarios para el abordaje de las violencias de género, un compromiso que asumimos en el mes de junio, invitando a la comunidad, lideresas y personas interesadas en la temática a participar. Tuvimos una convocatoria muy alta, quienes participaron durante todo el proceso de capacitación, donde abordamos la violencia como un problema de salud pública y cómo podemos desde los gestores comunitarios, abordarlo para dar una primera respuesta, acoger, contener y derivar oportunamente a quien lo requiere”.



Agregó que “fue un acto muy significativo. Las personas participantes, 24 mujeres y un hombre, estaban muy contentos y fue muy grato para nosotros cerrar este proceso. Posteriormente vamos a tener otras acciones, porque se firmó un Acta de Compromiso para continuar esta tarea y, seguir trabajando con la comunidad”.



La Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez, indicó: “Tengo que relevar que esta instancia de certificación. Este espacio de formación ha sido muy potente, relevante y muy necesario para abordar el trabajo de prevención, de protección y atención a las violencias de género. Esta iniciativa del Ministerio de Salud, a través de la Seremía de Salud, ha sido fundamental porque es muy importante trabajar con el intersector. Hoy día esto es una muestra de cómo estamos articulando el trabajo con los Intersectores, con salud, con mujer, educación, justicia, y cómo estamos generando y capacitando una red de gestoras y gestores, que en el fondo es fortalecer el tejido social para abordar este fenómeno social acá en la región”.



Una de las personas que participó en este proceso, la psicopedagoga Camila Peters, expresó: “Muy contenta de poder participar de estos encuentros. Creo que es súper necesario generar redes, educarnos para poder educar al resto de la comunidad. Creo que tenemos un rol importante desde hoy en día para poder fomentar, educar e intervenir diferentes aspectos de donde a cada una le corresponde. Fue un espacio de encuentro que nos permitió vivir la experiencia de forma cercana, con diferentes metodologías que permitieron a cada una de nosotras incorporar los contenidos que necesitamos, para poder favorecer a la comunidad”.



Otra de las participantes, Gladys Gutiérrez, indicó: “La verdad que muy contenta. Me siento afortunada de haber tomado esta herramienta para poder acompañar, contener a nuestras compañeras, nuestras mujeres, hermanas, primas, familia, conocidas, que de repente necesitan un apoyo, saber escuchar y que tengan a alguien que las pueda contener. Las herramientas que hoy nos entregan fueron maravillosas, fueron nuevas para nosotros. Bastante novedosa toda la información que se nos entregó y bastante valiosa. Esperemos poder hacer un buen trabajo y poder ayudar a muchas de nuestras mujeres”.



Por su parte, Fernando Echeverría, presidente de la Junta de Vecinos N°30 José Miguel Carrera, indicó que “esta capacitación fue una gran oportunidad, sobre todo para mi caso que soy dirigente social. Creo que como gestores de cambio debe haber más hombres y debemos incentivar esto. Ojalá sea a través de mi persona y poder llevar esta capacitación, este conocimiento, a mi comunidad, donde enfocarnos en erradicar la violencia, fomentar el buen trato, fomentar la convivencia”.



Desde la SEREMI de Salud, se destacó el carácter voluntario de la participación y el compromiso de las 25 personas certificadas, quienes además suscribieron un acta de compromiso para dar continuidad a este trabajo. La iniciativa se suma al proceso desarrollado entre el 2023 al 2025 en Punta Arenas y Puerto Natales, fortaleciendo progresivamente las capacidades comunitarias para la prevención y el abordaje de las violencias de género en la región.

