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26 de septiembre de 2026

CARABINEROS REALIZARÁ DÍA DEL POSTULANTE A LA ESCUELA DE FORMACIÓN EN PUNTA ARENAS

​La actividad se realizará el miércoles 30 de septiembre en el gimnasio institucional de calle Ignacio Carrera Pinto y estará dirigida a estudiantes, adultos jóvenes y la comunidad en general.

DÍA DEL POSTULANTE

Carabineros realizará el miércoles 30 de septiembre una nueva jornada del “Día del Postulante a la Escuela de Formación de Carabineros de Chile” en Punta Arenas. La actividad se desarrollará entre las 09:00 y las 12:30 horas en el gimnasio institucional ubicado en calle Ignacio Carrera Pinto 0145.

La jornada será de acceso gratuito y estará dirigida a estudiantes, adultos jóvenes y personas interesadas en conocer el proceso de admisión a la institución. Durante la actividad se entregará información sobre los requisitos de ingreso, que consideran tener entre 17 y 30 años y contar con la enseñanza media cursada o en desarrollo.

La Prefectura de Magallanes, a través de su Oficina de Postulaciones y del Departamento de Reclutamiento y Selección P6, dispondrá de módulos informativos para orientar a los asistentes sobre el proceso de postulación en línea. También participarán funcionarios de distintas unidades especializadas y secciones operativas que desarrollan labores en la región.

Los asistentes podrán conocer el trabajo de estas unidades y resolver dudas relacionadas con la formación y el ingreso a Carabineros. La actividad forma parte de una iniciativa que se desarrolla a nivel nacional desde 2012.

Quienes quieran revisar previamente los requisitos y antecedentes de los distintos procesos de admisión pueden hacerlo en el portal de postulaciones de Carabineros. La actividad en Punta Arenas se realizará el miércoles 30 de septiembre, entre las 09:00 y las 12:30 horas, con ingreso gratuito.


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