ORACIÓN POR CHILE: IGLESIA DE MAGALLANES PREPARA JORNADA DE ENCUENTRO Y PROCESIÓN EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN

En conversación con el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el párroco de la Catedral de Punta Arenas, vicario general de la Diócesis de Magallanes y editor de “El Amigo de la Familia”, Pbro. Fredy Subiabre, abordó el significado de la jornada de Oración por Chile, el rol social de la Iglesia y los desafíos que enfrenta actualmente la comunidad, especialmente en relación con los adultos mayores y los jóvenes.

Durante la entrevista, Subiabre explicó que la jornada de Oración por Chile, que tradicionalmente se desarrolla el último domingo de septiembre, constituye una expresión de religiosidad popular que se vincula con el cierre del Mes de la Patria y con la celebración externa de la Virgen del Carmen.

El sacerdote recordó que la celebración de la Virgen del Carmen corresponde oficialmente al 16 de julio, pero que, debido a las condiciones climáticas de esa fecha en la zona austral, la expresión externa de esta devoción se trasladó al último domingo de septiembre.

“Por eso muy sabiamente esa celebración externa, como manifestación de religiosidad popular, se hace el último domingo de septiembre y coincide con el mes de la patria. Entonces terminamos el mes de la patria con esta expresión de religiosidad, pero también muy arraigada en el pueblo de Chile”, señaló.

En este contexto, el párroco destacó que la invitación de la Iglesia no se limita a una instancia litúrgica, sino que también busca promover una reflexión sobre la realidad del país y el compromiso de sus habitantes con la construcción de la sociedad.

“En la Iglesia no somos extraterrestres, digamos, sino que somos ciudadanos. Y somos ciudadanos creyentes y por eso es que la Iglesia y particularmente el día 18 de septiembre, en el día del aniversario patrio, invita a todos a orar, a presentarle al Señor la vida de nuestro país y a comprometernos todos en su construcción”, afirmó.

Subiabre sostuvo que la oración también debe estar acompañada de acciones concretas frente a las necesidades existentes en las comunidades. En esa línea, recordó algunos de los énfasis planteados por el obispo de Magallanes durante el último Te Deum, particularmente respecto de los adultos mayores que viven situaciones de soledad y de los jóvenes que buscan ser escuchados.

“Los adultos mayores que están abandonados”, señaló, destacando posteriormente la necesidad de generar instancias de acompañamiento y visita a quienes, por razones de salud u otras circunstancias, permanecen en sus hogares.

El sacerdote explicó que en la Catedral de Punta Arenas se ha conformado un grupo destinado precisamente a visitar a personas enfermas o que se encuentran solas, compartiendo con ellas y entregándoles compañía.

Junto con ello, planteó que existe un desafío relacionado con las nuevas generaciones y su participación en la construcción de la sociedad. “El desafío de los jóvenes que se sienten también gritando desde los territorios o desde estas expresiones que son tan masivas, pero que están diciendo ‘escúchennos, pesquennos’. Necesitamos ser protagonistas en la construcción de la ciudad, de la patria”, manifestó.



El rol social de las comunidades cristianas



Durante la conversación, el párroco también se refirió al papel que cumplen las comunidades cristianas en el trabajo social y comunitario, destacando que la Iglesia está integrada por sacerdotes, religiosas, religiosos y también por numerosos laicos que participan en distintas iniciativas.

“La comunidad cristiana, la Iglesia, no es una institución formada por curas y monjas, somos de hecho la mayoría absoluta dentro de la vida de la comunidad, sino que también hay un gran número de hombres, de mujeres, de jóvenes que forman parte de la comunidad cristiana”, explicó.

En ese sentido, mencionó el trabajo de las pastorales sociales, las iniciativas destinadas a adultos mayores, las ayudas mediante canastas de alimentos y distintas campañas solidarias que se desarrollan durante el año.

Subiabre también reconoció que la propia Iglesia enfrenta el desafío del envejecimiento de sus comunidades y la necesidad de incorporar a nuevas generaciones al servicio comunitario.

“Falta mucho, falta mucho porque ese fenómeno que ocurre en nuestra sociedad también se está dando en nuestra Iglesia. Se está envejeciendo. Hay muchas personas que están envejecidas y que, con todo el valor que eso significa por la entrega y el desarrollo que significa también, está el desafío de invitar a otras generaciones a seguir involucrados desde la fe a servir a otros”, indicó.



La Virgen del Carmen y el llamado a construir un “lugar hermoso”



Otro de los temas abordados fue la conmemoración de los 100 años de la coronación de la Virgen del Carmen como Reina y Madre de Chile, ceremonia realizada el 19 de diciembre de 1926.

El sacerdote explicó que esta tradición se encuentra profundamente vinculada con la historia religiosa del país y que la devoción busca poner bajo el amparo de la Virgen peticiones relacionadas con la paz y la unidad nacional.

Asimismo, vinculó el significado de la advocación del Carmen con sus raíces en el Monte Carmelo, en Palestina, y con la imagen bíblica de una pequeña nube que anuncia la llegada de la lluvia después de un período de sequía.

A partir de ese relato, Subiabre planteó una reflexión sobre la esperanza en medio de las dificultades sociales.

“Una esperanza pequeñita, insignificante, ridícula y después vino, sobrevino una gran lluvia en medio de esa sequía y después con el tiempo, eso se fue manifestando como una expresión de que era imagen de la Virgen que iba a traer lluvia, mayor fertilidad en algo donde estaba todo seco y sin vida”, relató.

En esa misma línea, llamó a reconocer las expresiones de solidaridad y voluntariado existentes en la sociedad, pese a las dificultades que puedan observarse cotidianamente.

“Hay también en medio de las dificultades, de las arideces, signos de solidaridad. [...] Hay tanto de voluntariado, de servicio. Quedan esperanzas, aunque sean pequeñas, pero que podemos ir generando un espacio distinto, un lugar hermoso para nuestra región”, sostuvo.



“El Amigo de la Familia”, más de un siglo de historia



Durante la entrevista también hubo espacio para abordar la trayectoria de “El Amigo de la Familia”, publicación de carácter informativo y formativo vinculada a la Diócesis de Magallanes.

Subiabre explicó que el semanario fue fundado en 1908 y que ha mantenido una publicación ininterrumpida durante más de un siglo. Actualmente, debido a los costos asociados a la impresión, la publicación se encuentra disponible en formato digital.

“El preparar semanalmente este boletín lastimosamente no hemos ahora podido imprimirlo, sino que lo ofrecemos de manera digital por los altos costos que eso comporta, que es la impresión”, explicó.

Según señaló, pese al cambio de formato, la publicación mantiene sus objetivos originales: entregar información sobre las comunidades y la actividad diocesana, además de constituirse como una instancia de formación.

“Se ha mantenido el objetivo de este semanario y que es de carácter formativo e informativo y por eso trata de responder a esos dos objetivos”, señaló.



Actividades de este domingo



Finalmente, el Pbro. Fredy Subiabre entregó detalles de las actividades programadas para este domingo 27 de septiembre en Punta Arenas, en el marco de la jornada de Oración por Chile y la celebración externa de la Virgen del Carmen.

La programación contempla una eucaristía única a las 10:00 horas en el Santuario de María Auxiliadora, desde donde posteriormente se desarrollará una procesión hasta la Plaza Muñoz Gamero.

“Habrá el domingo 27 una eucaristía única en el Santuario de María Auxiliadora. Allí nos vamos a convocar en la misa a las 10:00 de la mañana. Después vamos a salir en procesión hasta la Plaza Muñoz Gamero”, informó.

En el principal espacio público de la capital regional se realizará posteriormente la tradicional expresión comunitaria, con el izamiento de la bandera y la participación de distintas comunidades.





​



​

