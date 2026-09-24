DRA. MARÍA ESTHER TORRES DE ANDES SALUD MAGALLANES DESTACA LA IMPORTANCIA DEL DEPORTE PARA LA SALUD INTEGRAL Y EL BIENESTAR DE LAS MUJERES

La doctora María Esther Torres, médica general de Andes Salud, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, la importancia de incorporar la actividad física como parte del cuidado integral de la salud, especialmente en las mujeres. La especialista destacó que el deporte aporta beneficios físicos y emocionales, ayudando a reducir el estrés y la ansiedad, fortalecer la masa muscular y ósea y prevenir problemas asociados al envejecimiento, particularmente durante y después de la menopausia. También llamó a las mujeres a reservar espacios para su propio bienestar, señalando que actividades como caminar, bailar, yoga, pilates, natación o entrenamiento de fuerza pueden ser alternativas para comenzar de manera progresiva.

Torres también puso énfasis en la importancia de realizar chequeos preventivos antes de iniciar actividades deportivas de mayor exigencia, especialmente en disciplinas como el running y las carreras de larga distancia. Dependiendo de cada persona y del nivel de actividad, estos controles pueden incluir exámenes de sangre, evaluación del hemograma para detectar posibles anemias, revisión de colesterol y función renal, además de evaluaciones cardiovasculares cuando corresponda. La profesional recomendó asimismo que el uso de suplementos deportivos sea supervisado por especialistas y evitar la automedicación o suplementación sin evaluación previa.

En relación con la participación en el Ultra Paine 2026, la médica recalcó la necesidad de que los corredores conozcan previamente sus condiciones de salud y descarten posibles factores de riesgo antes de enfrentar una competencia de alta demanda física. En este contexto, Andes Salud cuenta con una unidad de toma de muestras, donde se pueden realizar exámenes preventivos, con atención de lunes a viernes desde las 07:30 hasta las 12:00 horas y los sábados durante la mañana, facilitando el acceso para quienes deben compatibilizar sus controles con sus jornadas laborales.

La doctora Torres sostuvo que la preparación deportiva no debe centrarse únicamente en el rendimiento, sino también en la prevención y el cuidado de la salud física y mental. Desde Andes Salud se encuentra disponible un equipo multidisciplinario para orientar a quienes practican deporte y a quienes buscan comenzar una actividad física, con especial énfasis en realizar una evaluación adecuada antes de asumir nuevos desafíos deportivos.





​

