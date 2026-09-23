LA SOBERANÍA DE CHILE NO SE DISCUTE A PUERTAS ABIERTAS: COMISIÓN DE DEFENSA, IMPULSADA POR EL DIPUTADO VALENZUELA, ACUERDA POR UNANIMIDAD QUE GRAN PARTE DE LA SESIÓN SEA SECRETA

​La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados acordó por unanimidad que gran parte de la sesión impulsada por el diputado Daniel Valenzuela se realice de manera secreta, debido a la sensibilidad de las materias relacionadas con la seguridad nacional y la defensa de la soberanía chilena.



“Cuando está en juego la seguridad de Chile, no podemos estar contando públicamente cuáles son nuestras capacidades, nuestras estrategias ni las decisiones que estamos evaluando. La defensa de la nación exige responsabilidad y reserva”, afirmó Valenzuela.



La sesión contará con la presencia del ministro de Defensa, los subsecretarios de Defensa y para las Fuerzas Armadas, representantes de la Fuerza Aérea, Armada y Ejército, además del Estado Mayor Conjunto y parlamentarios de Relaciones Exteriores.



El diputado fue enfático respecto del objetivo de la instancia:



“La República de Chile se respeta. No vamos a permitir que ninguna nación pretenda correr un centímetro nuestro territorio ni venir a decirnos cómo debemos defender nuestra soberanía. Chile tiene Fuerzas Armadas profesionales, preparadas y con la capacidad de defender nuestro territorio.”



Valenzuela sostuvo que también se debe analizar con seriedad el nuevo escenario estratégico de la región, particularmente el aumento del gasto militar argentino y su orientación hacia la Patagonia, las adquisiciones de defensa de Perú y el porcentaje del PIB que Chile debe destinar a su seguridad y defensa nacional.



“Tenemos que mirar nuestro entorno estratégico con responsabilidad. No podemos esperar a que ocurra algo para recién preguntarnos si estábamos preparados. La prevención también es defensa”, agregó.



Finalmente, el parlamentario respaldó la cooperación internacional en materia de seguridad, pero fue categórico respecto de la autonomía nacional:



“Estados Unidos es un aliado y respaldo al Presidente de la República en fortalecer nuestra seguridad y combatir amenazas como el narcotráfico. Pero una cosa debe quedar absolutamente clara: las decisiones sobre la soberanía y la defensa de Chile las toman los chilenos. Ninguna potencia ni ningún país vecino nos va a marcar la pauta.”

