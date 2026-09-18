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18 de septiembre de 2026

CHILE Y COREA ESTRECHAN LAZOS CON EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE LA ANTÁRTICA EN INCHEON

​La muestra reúne 40 fotografías de INACH y KOPRI y presenta paisajes antárticos junto al trabajo científico y la vida cotidiana de investigadores de ambos países.

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La ciudad de Incheon fue escenario de la inauguración de la exposición fotográfica “Antarctica: A Journey to the White Heart of the Earth”, iniciativa organizada por la Embajada de Chile en Corea, la Dirección de Asuntos Culturales (DIRAC) del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Antártico Chileno (INACH), con la colaboración del Korea Polar Research Institute (KOPRI).

La muestra reúne 25 fotografías proporcionadas por el INACH y otras 15 de KOPRI, y permite conocer tanto los paisajes del Continente Blanco como el trabajo y la vida cotidiana de los investigadores que desarrollan actividades científicas en la Antártica. La exposición fue inaugurada el 5 de septiembre en el Museo Marítimo de Incheon y se presenta por primera vez en Corea.

La actividad coincide además con el décimo aniversario del Centro de Cooperación Antártica Chile-Corea, creado en 2016 en Punta Arenas, fortaleciendo el vínculo científico entre ambos países desarrollado durante la última década. En la inauguración participaron el embajador de Chile en Corea, Mathias Francke Schnarbach; el presidente de KOPRI, Hyoung Chul Shin, y el director del Museo Marítimo Nacional de Incheon, Woo Dong-sik.

La exposición contempla una nueva etapa de itinerancia durante los próximos meses. En particular, las 40 fotografías serán presentadas en la municipalidad de Busan entre el 2 y el 8 de noviembre, continuando así la difusión internacional del trabajo científico y antártico desarrollado por Chile y Corea.


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