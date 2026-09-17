"TRADICIÓN Y NUEVAS OPORTUNIDADES: JÓVENES EN REINSERCIÓN CELEBRAN LAS FIESTAS PATRIAS"

Como es tradicional, el Centro de Cumplimiento Juvenil – dependiente del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes – llevó a cabo la velada de Fiestas Patrias 2026, iniciativa que releva esta fiesta nacional y que permitió destacar la participación de jóvenes en reinserción, instancia en la cual pudieron compartir, expresarse y fortalecer vínculos en un espacio de encuentro y convivencia.





La velada es preparada anualmente por funcionarios, funcionarias, tutores y equipos técnicos de este Servicio que, que convoca a autoridades y a las familias de jóvenes, en una instancia que reúne presentaciones folclóricas y de rescate de tradiciones patagónicas.

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Este año, la actividad contó con la presencia del Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré quien, junto al director regional del Servicio de reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel, encabezaron la actividad.

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Junto a estas autoridades, también estuvieron presentes Seremi de Educación, Raúl Alvarado; Ángel Roa, Seremi de Gobierno; José Miguel Salas, Seremi del Trabajo y Previsión Social; Jacques Roux, Seremi del Deporte y Rodrigo Bravo, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Además, se sumaron el Defensor Penal Juvenil, Paulo González; directora de Sence Magallanes, Doris Manquián y de Senda Magallanes, Roxana Arancibia. Junto a estas autoridades estuvieron presentes equipos técnicos de CAUDA y PIE Magallanes que, en conjunto, respaldaron el compromiso y esfuerzo demostrado por los jóvenes.

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En el inicio de la velada, se destacó la participación efectuada por los jóvenes que cumplen sanción, quienes se lucieron con bailes típicos a la bandera y varios pies de cueca, que invitaron a autoridades a disfrutar.

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César Montiel, director del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes destacó la amplia participación de jóvenes en esta actividad. "Esta velada representó mucho más que una celebración de Fiestas Patrias. Fue una oportunidad para que jóvenes en reinserción puedan encontrarse con nuestras tradiciones, compartir, expresarse y fortalecer sus vínculos en un espacio positivo. Desde la reinserción social juvenil también construimos identidad, pertenencia y nuevas oportunidades para el futuro."

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Por su parte, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, valoró esta celebración patria como un espacio que visibiliza el esfuerzo y la capacidad de superación de los jóvenes. "Esta instancia nos demuestra que, cuando existen espacios de desarrollo, aflora el talento y las ganas de aportar positivamente a la comunidad. Quiero reconocer la labor diaria y muchas veces silenciosa de los funcionarios del Servicio de Reinserción Social Juvenil, quienes acompañan procesos complejos para transformar vidas. Como Ministerio de Justicia, reafirmamos nuestro compromiso de seguir generando oportunidades reales para una reinserción social efectiva".

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Finalmente, el Seremi de Gobierno, Ángel Roa, señaló que "Compartimos una velada de Fiestas Patrias con jóvenes del Centro de Cumplimiento Juvenil IP IRC, y lo hacemos con algo que va mucho más allá de una celebración: con la convicción de que cada joven tiene una historia, sueños y la posibilidad de construir un futuro diferente. A veces, una conversación, un momento de alegría o simplemente sentirse acompañado puede marcar una diferencia. Por eso, como Gobierno del Presidente José Antonio Kast, creemos que la seguridad también se construye entregando oportunidades, fortaleciendo la reinserción y recordándoles a nuestros jóvenes que sus vidas tienen valor y que siempre hay un camino para volver a empezar. Hoy celebramos a Chile, pero también celebramos la esperanza, las segundas oportunidades y la posibilidad de que cada uno de estos jóvenes pueda mirar hacia adelante con confianza. Desde Magallanes, queremos decirles que no están solos".

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Destacada participación de agrupación folclórica de reinserción "Los de la Patagonia"





Especial participación tuvo la agrupación Folclórica "Los de la Patagonia", conformada por funcionarios y funcionarias del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, quienes deleitaron con una muestra de danzas de la Patagonia, cuadro musical que fue ovacionado por su profesionalismo.

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Especial reconocimiento entregó el director regional César Montiel, a funcionarios y funcionarias del Servicio de Reinserción Social Juvenil, labor muchas veces invisibilizada, destacando el alto compromiso, vocación y dedicación que entregan a jóvenes que cumplen sanción. "Vimos a jóvenes participando en cada uno de los cuadros musicales, gracias al trabajo de tutores y equipos técnicos, quienes, tras largas horas de ensayos y esfuerzo, lograron que cada joven plasmara su talento a través de bailes tradicionales, muestra de manualidades del taller de reciclado y canto, en un homenaje en que recordaron a Violeta Parra".



