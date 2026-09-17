Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

17 de septiembre de 2026

"TRADICIÓN Y NUEVAS OPORTUNIDADES: JÓVENES EN REINSERCIÓN CELEBRAN LAS FIESTAS PATRIAS"

La música, la cueca y las tradiciones chilenas fueron protagonistas de una velada que permitió a los jóvenes compartir, expresarse y fortalecer vínculos en un espacio de encuentro y convivencia. Iniciativa reunió a funcionarios y familias de jóvenes que cumplen sanción.

SRJfiestaspatrias
Como es tradicional, el Centro de Cumplimiento Juvenil – dependiente del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes – llevó a cabo la velada de Fiestas Patrias 2026, iniciativa que releva esta fiesta nacional y que permitió destacar la participación de jóvenes en reinserción, instancia en la cual pudieron compartir, expresarse y fortalecer vínculos en un espacio de encuentro y convivencia.

La velada es preparada anualmente por funcionarios, funcionarias, tutores y equipos técnicos de este Servicio que, que convoca a autoridades y a las familias de jóvenes, en una instancia que reúne presentaciones folclóricas y de rescate de tradiciones patagónicas.

Este año, la actividad contó con la presencia del Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré quien, junto al director regional del Servicio de reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel, encabezaron la actividad.

Junto a estas autoridades, también estuvieron presentes Seremi de Educación, Raúl Alvarado; Ángel Roa, Seremi de Gobierno; José Miguel Salas, Seremi del Trabajo y Previsión Social; Jacques Roux, Seremi del Deporte y Rodrigo Bravo, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Además, se sumaron el Defensor Penal Juvenil, Paulo González; directora de Sence Magallanes, Doris Manquián y de Senda Magallanes, Roxana Arancibia. Junto a estas autoridades estuvieron presentes equipos técnicos de CAUDA y PIE Magallanes que, en conjunto, respaldaron el compromiso y esfuerzo demostrado por los jóvenes.

En el inicio de la velada, se destacó la participación efectuada por los jóvenes que cumplen sanción, quienes se lucieron con bailes típicos a la bandera y varios pies de cueca, que invitaron a autoridades a disfrutar.  

César Montiel, director del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes destacó la amplia participación de jóvenes en esta actividad. "Esta velada representó mucho más que una celebración de Fiestas Patrias. Fue una oportunidad para que jóvenes en reinserción puedan encontrarse con nuestras tradiciones, compartir, expresarse y fortalecer sus vínculos en un espacio positivo. Desde la reinserción social juvenil también construimos identidad, pertenencia y nuevas oportunidades para el futuro."

Por su parte, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, valoró esta celebración patria como un espacio que visibiliza el esfuerzo y la capacidad de superación de los jóvenes. "Esta instancia nos demuestra que, cuando existen espacios de desarrollo, aflora el talento y las ganas de aportar positivamente a la comunidad. Quiero reconocer la labor diaria y muchas veces silenciosa de los funcionarios del Servicio de Reinserción Social Juvenil, quienes acompañan procesos complejos para transformar vidas. Como Ministerio de Justicia, reafirmamos nuestro compromiso de seguir generando oportunidades reales para una reinserción social efectiva".

Finalmente, el Seremi de Gobierno, Ángel Roa, señaló que "Compartimos una velada de Fiestas Patrias con jóvenes del Centro de Cumplimiento Juvenil IP IRC, y lo hacemos con algo que va mucho más allá de una celebración: con la convicción de que cada joven tiene una historia, sueños y la posibilidad de construir un futuro diferente. A veces, una conversación, un momento de alegría o simplemente sentirse acompañado puede marcar una diferencia. Por eso, como Gobierno del Presidente José Antonio Kast, creemos que la seguridad también se construye entregando oportunidades, fortaleciendo la reinserción y recordándoles a nuestros jóvenes que sus vidas tienen valor y que siempre hay un camino para volver a empezar. Hoy celebramos a Chile, pero también celebramos la esperanza, las segundas oportunidades y la posibilidad de que cada uno de estos jóvenes pueda mirar hacia adelante con confianza. Desde Magallanes, queremos decirles que no están solos".

Destacada participación de agrupación folclórica de reinserción "Los de la Patagonia"

Especial participación tuvo la agrupación Folclórica "Los de la Patagonia", conformada por funcionarios y funcionarias del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, quienes deleitaron con una muestra de danzas de la Patagonia, cuadro musical que fue ovacionado por su profesionalismo.

Especial reconocimiento entregó el director regional César Montiel, a funcionarios y funcionarias del Servicio de Reinserción Social Juvenil, labor muchas veces invisibilizada, destacando el alto compromiso, vocación y dedicación que entregan a jóvenes que cumplen sanción. "Vimos a jóvenes participando en cada uno de los cuadros musicales, gracias al trabajo de tutores y equipos técnicos, quienes, tras largas horas de ensayos y esfuerzo, lograron que cada joven plasmara su talento a través de bailes tradicionales, muestra de manualidades del taller de reciclado y canto, en un homenaje en que recordaron a Violeta Parra".


cuecaporvenir

CERCA DE 32 PARTICIPANTES FINALIZARON TALLER DE CUECA PARA ADULTOS EN PORVENIR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPIO REFUERZA FISCALIZACIÓN ANTE FUNCIONAMIENTO DE PRESUNTO LOCAL CLANDESTINO

Leer Más

Seguridad Pública Municipal mantiene vigilancia sobre el recinto de Av. España, mientras se coordinan nuevas denuncias ante los organismos competentes.

Seguridad Pública Municipal mantiene vigilancia sobre el recinto de Av. España, mientras se coordinan nuevas denuncias ante los organismos competentes.

LOCALES CLANDESTINOS (5)
nuestrospodcast
bononinez

GOBIERNO ANUNCIA EL INICIO DEL PAGO DEL BONO EXTRAORDINARIO DE APOYO A LA NIÑEZ EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
SRJfiestaspatrias

"TRADICIÓN Y NUEVAS OPORTUNIDADES: JÓVENES EN REINSERCIÓN CELEBRAN LAS FIESTAS PATRIAS"

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
conaset

CONASET REFORZÓ EL LLAMADO A CONDUCTORES Y PEATONES A EXTREMAR LOS CUIDADOS DURANTE LAS FIESTAS PATRIAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ME 2

EMPRENDEDORAS DEL SERNAMEG EXPONEN SUS PRODUCTOS EN LA PREVIA DEL 18 EN EL MALL ESPACIO URBANO PIONERO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.