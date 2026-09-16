ESTEBAN CARO, EL JUEZ DE LA UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO QUE DIRÁ PRESENTE EN TODE PUQ

Esteban Caro, estudiante de Doctorado en Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado y coordinador académico de la SODEUAH, se suma al equipo de jueces que definirán los resultados de TODE PUQ, consolidando así la presencia de destacados exponentes del circuito nacional en tierras australes. Pero su participación no se limitará a la evaluación de los debates: Caro también ofrecerá un taller para profesores y formadores, orientado a mejorar la preparación de equipos escolares de debate.

Caro cuenta con un extenso currículum en debate. Como debatiente, ha sido campeón del TOPUCC 2025 y finalista del TOPUCC 2024. A nivel individual, ha obtenido el reconocimiento a 4° mejor orador en TOPUCC 2026 y 7° mejor orador en TOPUCC 2024.

En su rol como juez, ha participado en múltiples torneos, entre ellos Vitacura 2025, IdeaPaís 2025, Asiri 2025, TODI 2026 y CMUDE 2026, con break en TONADE 2024, CONDES 2026 y CISNES 2026. Ha tenido el honor de juzgar la final de CONDES 2026, INACAP 2026 y Copa Monte Tabor 2025. Además, obtuvo el reconocimiento de mención honorífica a persona jueza en CISNES 2026.

Es co-organizador de CONDES 2026 y 2027, además de ser co-director del ecosistema de proyectos de debate "Dissensus et Deliberatio", ganadores del premio Grecia Márquez CMUDE 2026.

Como formador, ha sido profesor de debate del colegio Instituto Sagrado Corazón de San Bernardo, logrando tres clasificaciones al MED (Panamá 2024, Chile 2025 y Panamá 2026), 1° lugar en IdeaPaís 2025 y que sus estudiantes entren al top de oradores en múltiples torneos nacionales e internacionales. Esa experiencia como docente es la que ahora pondrá al servicio de los profesores y formadores de la región a través de su taller.

Con la presencia de Caro se robustece el equipo de personas que definirán los resultados del torneo que tiene 26 equipos confirmados, 2 de ellos provenientes de Villa Alemana, Región de Valparaíso, y varias sorpresas para el circuito local. La competencia se celebrará los próximos viernes 2 y sábado 3 de octubre, en dependencias del INSUCO y del Colegio Pierre Faure, respectivamente.