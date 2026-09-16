Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

16 de septiembre de 2026

DIÓCESIS DE PUNTA ARENAS FORMÓ FACILITADORES ISE PARA FORTALECER LA CULTURA DEL CUIDADO EN MAGALLANES

​Durante dos jornadas realizadas en la Catedral de Punta Arenas, 30 personas provenientes de distintas comunidades, congregaciones y localidades de la región participaron en un entrenamiento para facilitar talleres de Integridad en el Servicio Eclesial (ISE).

culturacuidadomagallanes

Los días sábado 12 y domingo 13 de septiembre, la Catedral de Punta Arenas acogió un entrenamiento de facilitadores de talleres ISE, Integridad en el Servicio Eclesial, una instancia formativa destinada a preparar a personas que puedan acompañar, orientar y promover la cultura del cuidado en los distintos ambientes de la Iglesia en Magallanes.

La formación reunió a 30 participantes provenientes de distintas comunidades católicas de la región, entre ellas personas de Porvenir, Puerto Natales y Punta Arenas, además de representantes de congregaciones, agentes pastorales, integrantes del Consejo Diocesano de Prevención de Abusos y Promoción de Ambientes Sanos y Seguros, y personas comprometidas con el servicio eclesial en sus comunidades.

La instancia fue guiada por Pilar Ramírez, directora del Departamento de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal de Chile, y por María Cristina Benavente, integrante del Consejo Nacional de Prevención y coordinadora del Consejo Arquidiocesano de Prevención de Abusos y Acompañamiento a Víctimas de la Arquidiócesis de Concepción. Durante todo el proceso también estuvo presente el obispo Óscar Blanco, quien participó como asistente de la formación.

El ISE es un documento de la Conferencia Episcopal de Chile que reúne orientaciones para vivir el servicio eclesial con integridad, promoviendo ambientes sanos, seguros y de buen trato. Sus 20 lineamientos están dirigidos a toda persona que presta un servicio pastoral en la Iglesia —obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, laicos, laicas, trabajadores y voluntarios— y buscan fortalecer una forma de relacionarse basada en el respeto, la responsabilidad, el cuidado mutuo y la prevención de toda situación abusiva.

Durante el primer módulo del encuentro, en el que también participaron sacerdotes y diáconos de la diócesis, se explicó que el ISE viene a reforzar la cultura del cuidado dentro de la Iglesia. En ese contexto, se repasó el camino recorrido en Chile en materia de prevención de abusos, desde el inicio de la Formación Básica en 2015, la crisis eclesial y la Misión Scicluna en 2018, hasta la promulgación del ISE en 2020 y la actualización de la Formación Básica en 2025, que amplió la mirada hacia la cultura del cuidado y los factores que la amenazan, como el maltrato, el abuso de poder, el abuso de conciencia, los abusos sexuales y distintas formas de manipulación.

Al inicio de la jornada, Pilar Ramírez recordó el llamado del Papa Francisco a “impregnar la cultura del cuidado en todo lo que hacen”, invitando a pasar desde lógicas centradas en el poder hacia formas de relación más colaborativas, comunitarias y fraternas. Desde esa perspectiva, el ISE profundiza una responsabilidad relacional que debe expresarse en todos los ámbitos del servicio pastoral.

La formación permitió conocer los fundamentos metodológicos, pastorales y pedagógicos de los talleres ISE, desarrollados para ayudar a las comunidades a profundizar estos principios orientadores. La metodología contempla diez encuentros formativos que abordan temas como el buen trato, el testimonio, el cuidado de sí mismo, la calidad del servicio pastoral, la prevención de situaciones abusivas, la justicia, la equidad y el bien común.

Estos talleres no reemplazan la Formación Básica en Prevención de Abusos, que constituye el mínimo obligatorio para quienes prestan servicio en la Iglesia. Son una formación específica y complementaria, orientada a profundizar el conocimiento del ISE y a traducir sus orientaciones en prácticas concretas para la vida pastoral cotidiana.

La formación de facilitadores tuvo un fuerte componente práctico. Los 30 participantes fueron divididos en tres grupos y cada uno preparó, de manera guiada, un encuentro formativo. Los talleres trabajados fueron el Encuentro 4, “El abrazo de la comunidad es el cuidado pastoral”, relativo al cuidado de sí mismo; el Encuentro 6, “Liderazgo con integridad y corazón pastoral”, sobre calidad y organización del servicio pastoral; y el Encuentro 7, “Límites sanos y de cuidado en las relaciones pastorales”, correspondiente a la promoción de ambientes sanos y la prevención de situaciones abusivas.

Todos los asistentes prepararon un taller y participaron también en los encuentros facilitados por otros grupos. Luego recibieron retroalimentaciones personalizadas, en un ambiente de escucha, corrección fraterna y aprendizaje común, con el fin de fortalecer sus capacidades para acompañar estos procesos en sus propias comunidades.

La realización de esta formación en Magallanes fue posible gracias a la gestión del obispo Óscar Blanco ante la Conferencia Episcopal de Chile y al trabajo del Consejo Diocesano de Prevención. En vez de trasladar a los 30 facilitadores al encuentro correspondiente a la zona sur del país, realizado en Puerto Montt, se gestionó la venida de las dos formadoras a Punta Arenas, permitiendo que el proceso se desarrollara directamente en la región.

Pilar Ramírez y María Cristina Benavente valoraron positivamente la recepción de los participantes, destacando su motivación, disposición al aprendizaje y capacidad de acoger la corrección fraterna de sus pares. Ambas señalaron sentirse muy a gusto trabajando con el grupo reunido en Punta Arenas.

La experiencia también fue valorada por quienes participaron del encuentro. Luis y Haydeé, matrimonio Pérez Oyarzún, expresaron: “Queremos dar gracias a Dios por habernos reunido una vez más para hacer las cosas que Él nos diga. Realmente maravillosa experiencia. Mil gracias a las maestras que vienen a enseñarnos y mil gracias a los hermanos que organizaron toda la jornada".

El encuentro concluyó con una eucaristía en la Parroquia Catedral, donde se entregaron las credenciales de facilitadores a quienes participaron del entrenamiento. Con ello, la diócesis cuenta ahora con personas preparadas para llevar estos talleres a comunidades, parroquias, movimientos y espacios eclesiales de la región.

Las comunidades de Magallanes que deseen solicitar los talleres de profundización del ISE podrán hacerlo a través del Consejo Diocesano de Prevención y Promoción de la Cultura del Cuidado, por medio del Obispado.

“Promover la cultura del cuidado es más que solo prevención, es transmitir el mensaje de Cristo”, fue una de las ideas que marcó el cierre de esta instancia formativa, llamada a fortalecer una Iglesia más consciente, responsable y comprometida con la dignidad de cada persona.

Fuente: Comunicaciones Diócesis Punta Arenas

poesiayfolclore

UNA JORNADA DE POESÍA, MÚSICA Y CUECA SE VIVIÓ EN EL CAFÉ LITERARIO “ENTRE POESÍA Y FOLCLORE”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

INFORME PROYECTA MILLONARIAS OPORTUNIDADES PARA PUNTA ARENAS SI LOGRA REDUCIR LA BRECHA PORTUARIA CON USHUAIA

Leer Más

Ushuaia lidera en recaladas, pero Punta Arenas conserva un activo estratégico: el puente aéreo antártico

Ushuaia lidera en recaladas, pero Punta Arenas conserva un activo estratégico: el puente aéreo antártico

Antartica-27-1
nuestrospodcast
REUNION INFORMATIVA RED P

SEREMITT COMENZÓ PROCESO INFORMATIVO SOBRE SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO RED PUERTO NATALES DE MOVILIDAD

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
culturacuidadomagallanes

DIÓCESIS DE PUNTA ARENAS FORMÓ FACILITADORES ISE PARA FORTALECER LA CULTURA DEL CUIDADO EN MAGALLANES

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
anefcuecamagallanes

ANEF MAGALLANES REALIZÓ POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO SU GRAN CUECAZO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
rioverdeempanadas

VECINOS DE RÍO VERDE CELEBRARON FIESTAS PATRIAS EN LA SEGUNDA VERSIÓN DEL “CAMPEONATO DE LA MEJOR EMPANADA 2026”

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.