SUBSECRETARIA PAULA ESTÉVEZ INICIA GIRA POR EUROPA PARA FORTALECER VÍNCULOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

La visita tiene como objetivo profundizar la relación económica y comercial de Chile con la Unión Europea, además de abordar nuevas oportunidades de cooperación, comercio e inversión. Parte de la agenda estará enfocada en el Acuerdo Marco Avanzado entre Chile y la Unión Europea y en las posibilidades de ampliar los vínculos económicos entre ambas partes.

La Unión Europea es actualmente el tercer socio comercial de Chile, considerando al bloque como un solo mercado. Durante 2025, el intercambio comercial alcanzó los US$22.900 millones, mientras que las exportaciones chilenas llegaron a US$10.730 millones y las importaciones a US$12.169 millones. El bloque también es el principal inversionista extranjero en Chile, con un stock de US$67.247 millones.

En Italia, Estévez sostendrá reuniones con autoridades y representantes de empresas, instituciones financieras y organismos relacionados con inversión y cooperación económica. Posteriormente, en Bruselas, se reunirá con representantes de la Comisión Europea y del Gobierno de Bélgica, además de actores del sector privado.

La última etapa de la gira contempla actividades en Frankfurt y Berlín. En Frankfurt, la subsecretaria participará el jueves 10 de septiembre en la primera edición de Chile Tag Frankfurt, encuentro que reunirá a autoridades, empresas e instituciones económicas de Chile y Alemania. En Berlín, en tanto, mantendrá reuniones con autoridades y empresas vinculadas a sectores como energía, financiamiento, infraestructura y conectividad.

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