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2 de septiembre de 2026

UMAG PRESENTA PROYECTO MAGMA A SUBSECRETARIA DE CIENCIA Y DESTACA POTENCIAL DE MAGALLANES COMO POLO CIENTÍFICO INTERNACIONAL

La iniciativa contempla un financiamiento estructural de I+D+i por 10 años, con un aporte de $5.200 millones de ANID a través del Fondo de Investigación para Universidades (FIUT) – línea Territorial.

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Una reunión de trabajo, para abordar los desafíos y oportunidades de la ciencia y la innovación en territorios extremos, sostuvieron autoridades de la Universidad de Magallanes (UMAG) con la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Rossi, oportunidad en la que se presentó el proyecto MAGMA (Magallanes Mañana).

La iniciativa contempla un financiamiento estructural de I+D+i por 10 años, con un aporte de $5.200 millones de ANID a través del Fondo de Investigación para Universidades (FIUT) – línea Territorial, y busca fortalecer las capacidades de investigación, innovación, infraestructura científica y formación de especialistas, con énfasis en bienestar humano y seguridad alimentaria.

En el encuentro participaron el seremi de CTCI, Carlos Olave, la rectora (s) de la UMAG, Anggie Flies, el vicerrector de Investigación, Innovación y Postgrado, Máximo Frangópulos, junto a integrantes de su equipo directivo.

Durante la presentación, la subsecretaria Rossi valoró la mirada territorial del proyecto y destacó el potencial estratégico de la región: "Magallanes como región puede ser un polo no solamente a nivel nacional estratégico, sino que también a nivel internacional".

Asimismo, relevó la importancia de avanzar hacia mayores niveles de autonomía a partir de las capacidades propias del territorio, especialmente en materia de soberanía alimentaria, salud, envejecimiento y las particularidades de vivir en zonas extremas.

En esa línea, Rossi destacó el valor de la identidad territorial: "El darle un acento único te da también cierta autonomía en construir qué es lo que necesitas para tu región, y eso genera un valor para la gente que vive acá".

La autoridad agregó que las condiciones únicas de Magallanes convierten a la región en un espacio privilegiado para generar conocimiento de alcance internacional: "Es un territorio que puede entregar mucho al mundo, no solamente a Chile".

Por su parte, el vicerrector Máximo Frangópulos destacó la disposición para continuar avanzando en la implementación de MAGMA y en las gestiones necesarias para concretar su financiamiento complementario.

"Existe fundamentalmente el compromiso de apoyar esta iniciativa en todas las instancias que aún corresponden para lograr la contraparte que obviamente debería salir de parte del Gobierno Regional en los próximos meses y que, en el fondo, es el fondo espejo que va a permitir la ejecución completa de este proyecto por los próximos 10 años", sostuvo.

El vicerrector recordó que las áreas prioritarias del proyecto están vinculadas a "seguridad alimenticia y bienestar humano", mientras que también destacó la posibilidad de fortalecer la vinculación entre las capacidades científicas de la UMAG y el sector productivo regional.

En este ámbito, señaló que existe una demanda concreta por servicios especializados: "El vínculo que podemos tener con el sector productivo que nos está pidiendo algún tipo de análisis y que puedan certificar ciertos productos que son exportados fuera de la región y obviamente del país".

MAGMA contempla además iniciativas para fortalecer la infraestructura y gestión del equipamiento científico, profesionalizar las capacidades técnicas y desarrollar investigación aplicada en áreas como salud, bienestar humano y seguridad alimentaria.

La propuesta también considera el fortalecimiento de la formación de capital humano avanzado, mediante nuevos programas de magíster vinculados a ciencia aplicada para territorios extremos, geoestrategia austral, innovación digital, investigación transdisciplinaria y seguridad agroalimentaria.

El encuentro permitió reafirmar la importancia de fortalecer una ciencia conectada con las necesidades de Magallanes, potenciando las capacidades existentes en la Universidad de Magallanes y proyectando el conocimiento generado desde el extremo austral hacia desafíos de alcance nacional e internacional.

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