CORMAG FORTALECE EL TURISMO MICE Y ANUNCIA NUEVAS VISITAS DE INSPECCIÓN PARA POTENCIAR A MAGALLANES COMO DESTINO DE EVENTOS

El turismo MICE —sigla utilizada internacionalmente para referirse a reuniones, incentivos, congresos y eventos— comienza a tomar un papel relevante dentro de la estrategia de promoción turística de Magallanes, con la Corporación de Turismo de la región, Cormag, impulsando acciones destinadas a posicionar el territorio como un destino atractivo para grupos corporativos nacionales e internacionales.

Así lo dieron a conocer esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, la gerenta general de Cormag, Yenny Oyarzo, y la fundadora de Travel Mice Solutions, Karen Moraga, quienes abordaron las oportunidades, desafíos y proyecciones que presenta este segmento turístico para la región.

Moraga explicó que Travel Mice Solutions es una agencia de viajes especializada en experiencias corporativas y turismo de incentivos, con una trayectoria de varios años en la industria.

“Travel mice solutions es bueno, es una agencia de viajes enfocada 100% en las experiencias corporativas de la industria del turismo. Nosotros llevamos casi 3 años, yo ya vengo más de 15 años trabajando en la industria de grupos en Santiago. Trabajaban en importantes agencias, siempre enfocadas en el área de grupos de grupos de incentivos”, señaló.

La profesional llegó a Magallanes invitada por Cormag con el objetivo de conocer directamente la oferta regional y evaluar sus posibilidades para futuros grupos. Según explicó, la infraestructura y los servicios disponibles en Punta Arenas generaron una positiva impresión durante su recorrido.

“Quiero, me quiero conocer la región, he visto algunas cosas para poder traer mis grupos a Magallanes. Apuntaré Arenas y bueno, me he dado cuenta que la infraestructura que tienen es muy, está muy bien calificada”, sostuvo Moraga.



Una estrategia para desestacionalizar el turismo



Desde Cormag, Yenny Oyarzo destacó que la visita de Travel Mice Solutions representa uno de los primeros resultados concretos de una estrategia que busca instalar y fortalecer el turismo de reuniones y eventos en la región.

“Nosotros cierto hemos estado impulsando la instalación del mi seguro, una oficina de eventos en Magallanes y hemos ido haciendo diversas actividades y hoy tenemos los primeros resultados concretos”, explicó.

En ese contexto, detalló que la visita de inspección fue gestionada y organizada por la corporación, permitiendo que la representante de la empresa especializada pudiera conocer de primera fuente los productos y servicios disponibles en el territorio.

“Ese resultado concreto es poder tener aquí a la empresa Travel Mice Solutions haciendo una visita de inspección al destino. Es la primera visita gestionada y organizada por la corporación”, afirmó Oyarzo.

Durante la jornada desarrollada el día anterior en dependencias del Gobierno Regional, además, se reunió a representantes de distintos actores vinculados a la industria turística regional, instancia en la que se presentó un primer dossier destinado a consolidar la oferta disponible.

“Pudimos entregar como hito también como un primer resultado. Esa misma el dossier, el primer dossier a Karen para poder reunir y consolidar la oferta que tenemos en este momento y hacérselos entrega a los canales de comercialización”, explicó la gerenta general de Cormag.

El documento, según indicó, será fortalecido progresivamente con nuevos prestadores y productos, con el objetivo de transformarse en una herramienta de promoción y comercialización del destino.

“Queremos que ese dossier se pueda ir robusteciendo, incorporando a toda la oferta que existe”, agregó.

La iniciativa se encuentra directamente vinculada a uno de los objetivos centrales de Cormag: utilizar el turismo MICE como una herramienta para disminuir la estacionalidad de la actividad turística regional, especialmente durante los meses de invierno.

“Esta oficina lo que quiere es reforzar el turismo de invierno para poder desestacionalizar el turismo”, explicó Oyarzo.



Nuevas visitas de inspección



Uno de los principales anuncios entregados durante la conversación fue la continuidad de las visitas de inspección. Oyarzo confirmó que Karen Moraga regresará a la región durante octubre para conocer la oferta de la provincia de Última Esperanza.

“Ella va a hacer una nueva visita de inspección, pero ahora a la provincia de Última Esperanza, así que vamos a conectar con nuestros representantes de la corporación, nuestros socios en Natales y ella va a volver ahora en octubre”, señaló.

La planificación no se detendría allí. De acuerdo con la gerenta general de Cormag, durante septiembre se espera la llegada de otra empresa especializada para realizar una visita de inspección en Punta Arenas, mientras que Moraga también manifestó su interés en regresar posteriormente para conocer la oferta de Tierra del Fuego.

“En septiembre va a venir otra empresa a hacer una inspección”, indicó Oyarzo, agregando que “en febrero quiere regresar para hacer una inspección en Tierra del Fuego”.

Para Cormag, la sucesión de estas visitas constituye una señal positiva respecto del interés que está generando la región entre empresas que participan de la cadena comercial del turismo MICE.

“Si te das cuenta ya vamos avanzando y si existe este interés me imagino que también otras empresas DMC que trabajan en este segmento más boutiques están tan interesadas”, sostuvo Oyarzo.



Conectividad, hotelería y capacidad de respuesta



Desde la perspectiva de quienes comercializan este tipo de experiencias, Magallanes cuenta con importantes atributos, aunque también enfrenta desafíos que deben ser considerados para competir por grupos de mayor tamaño.

Moraga destacó particularmente la conectividad aérea, la distancia entre el aeropuerto y la ciudad, la capacidad hotelera y la coordinación de los servicios como factores fundamentales para que un destino pueda recibir grupos corporativos.

“Para mí lo esencial para llegar a un destino tan lejano como este es la conexión aérea, el tiempo del aeropuerto al centro de la ciudad”, explicó.

La profesional recalcó que la logística adquiere una dimensión completamente distinta cuando se trata de grupos numerosos.

“Si bien alguno dice ‘Ah sí, quizá no es tan importante para los grupos’, sí, porque el tema logístico es totalmente distinto a llevar dos personas que llevar 10, 40, 50, 60, 120”, señaló.

También apuntó a la necesidad de contar con una oferta hotelera capaz de responder a distintas configuraciones de grupos y requerimientos de los clientes, junto con servicios de transporte y excursiones diferenciadoras.



El valor de las experiencias con identidad territorial



Uno de los elementos que, según Moraga, puede marcar una diferencia para Magallanes es precisamente la posibilidad de construir experiencias asociadas a la identidad y cultura local.

La representante de Travel Mice Solutions explicó que el mercado ha ido evolucionando y que actualmente los grupos buscan cada vez más experiencias auténticas, por sobre el concepto tradicional de lujo asociado exclusivamente al alojamiento.

“Muchas veces ahora las empresas, si bien buscan confort para ellos, ahora ya ha ido cambiando un poco con el tiempo el tema de quedarnos quizás vivir la experiencia de un hotel de lujo, sino que ahora están buscando el lujo en las experiencias”, manifestó.

En ese sentido, valoró especialmente actividades que permitan a los visitantes conectarse con las tradiciones, gastronomía y habitantes del territorio.

“A mí en lo personal me llama la atención poder incorporar actividades de gente local, por ejemplo, experiencias. No sé que se note la pertinencia del lugar, que eso la gente lo agradece un montón”, señaló.

Como ejemplo, recordó una actividad realizada durante su visita, donde pudo conocer expresiones musicales y de danza vinculadas a la identidad patagónica.

“Ayer tuvimos la oportunidad de ver los bailes chamamé, una cueca patagónica y una milonga. Entonces nos hicieron una presentación y finalmente uno termina involucrándote bailando y conectando”, relató.

Moraga también destacó el potencial de desarrollar experiencias gastronómicas y rutas vinculadas a productos locales, planteando que este tipo de iniciativas pueden transformarse en productos turísticos comercializables tanto para visitantes nacionales como extranjeros.

“Entonces por qué no podría ser una ruta acá con respecto a eso. Y es gastronómico”, comentó.



Un mercado que exige coordinación



Para la fundadora de Travel Mice Solutions, uno de los principales desafíos para consolidar el turismo MICE es garantizar que todos los componentes de la experiencia funcionen de manera coordinada y que exista capacidad de respuesta frente a imprevistos.

“En general es tener confianza con los proveedores en destino, porque si bien pueden haber muchos que hacen excursiones, estoy segura que uno o dos lo hacen impecable. Y esa es la exigencia que tiene este mercado, que todo tiene que funcionar desde que el pasajero se baja desde el avión hasta cuando se va”, explicó.

En ese sentido, destacó la importancia de contar con un socio local que conozca el territorio y pueda reaccionar rápidamente frente a situaciones inesperadas.

“Para mí es súper importante que acá en el destino yo tenga un partner que sea mis ojos acá, porque en el fondo yo no soy la experta en el destino, ustedes me tienen que apoyar con respecto a lo que pueda pasar”, sostuvo.



Tecnología e inteligencia artificial



Durante la entrevista también se abordó el impacto que han tenido las nuevas tecnologías en la actividad turística y, particularmente, en la gestión de las agencias especializadas.

Moraga explicó que las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para la visibilidad de las empresas, destacando el uso de Instagram y LinkedIn para conectar con clientes y empresas.

Además, valoró el aporte de la inteligencia artificial para optimizar procesos internos y reducir los tiempos de respuesta.

“Al contrario. Ella se tiene que adaptar a mí, yo soy la que le digo y ella necesito esto, qué sé yo, pero para mí es una herramienta de no sé si del trabajo del día a día, pero de verdad que nos me ayuda un montón con respecto a los tiempos”, señaló.

A modo de ejemplo, explicó que tareas que anteriormente podían tomarle días actualmente pueden ser resueltas en mucho menos tiempo, permitiéndole responder con mayor rapidez a los requerimientos de sus clientes.



Encadenamiento productivo y oportunidades para emprendedores



La apuesta por el turismo MICE también abre oportunidades para distintos actores de la economía regional, desde hoteles y restaurantes hasta empresas de transporte, operadores turísticos, emprendimientos gastronómicos y proveedores de experiencias.

Moraga reconoció que inicialmente puede existir cierta percepción de que los pequeños emprendimientos están alejados de este mercado, pero sostuvo que incorporar productos locales puede convertirse precisamente en un elemento diferenciador.

“Con el tiempo me fui dando cuenta que no, al contrario es una, hay que meterlo porque me hace una diferencia. De acuerdo a mis atributos como empresa es lo que yo ofrezco y también ayudo a la economía local, entonces para mí eso es un plus y lo tenemos como misión y como visión de nuestra empresa”, afirmó.

Desde Cormag, la expectativa está puesta justamente en generar ese encadenamiento entre los distintos integrantes de la industria turística regional y los canales de comercialización nacionales e internacionales.

“Eso podría generar próximamente negocio y traída de grupos a Magallanes y de esa forma poder hacer este encadenamiento productivo que es tan necesario y que sabemos que resulta en todo lo que es la cadena del valor del turismo”, planteó Oyarzo.

De esta manera, Cormag busca avanzar desde la promoción general del destino hacia una estrategia de comercialización dirigida específicamente a empresas que trabajan con grupos, congresos, incentivos y eventos corporativos, con nuevas visitas de inspección ya programadas y el desafío de convertir este interés inicial en la llegada efectiva de nuevos grupos a Magallanes.

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