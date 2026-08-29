DETIENEN EN TIERRA DEL FUEGO A SUJETO QUE MANTENÍA UNA ORDEN POR EL DELITO DE AMENAZAS

En el marco de un trabajo interagencial entre la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y la Armada de Chile, detectives y personal de la Policía Marítima realizaron un operativo en el muelle Bahía Chilota, en Porvenir, donde lograron ubicar al sujeto.

Se trata de un hombre adulto, de nacionalidad chilena, quien mantenía una orden de detención vigente por el delito de amenazas. El imputado fue encontrado a bordo de una embarcación pesquera.

Tras concretarse el procedimiento, durante este sábado el detenido fue puesto a disposición del tribunal correspondiente.

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