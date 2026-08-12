INAUGURAN EN PRIMAVERA EL QUINTO CENTRO DE ATENCIÓN VIRTUAL CHILEATIENDE DE MAGALLANES: VECINOS PODRÁN REALIZAR MÁS DE 65 TRÁMITES SIN SALIR DE LA COMUNA

​En una emotiva ceremonia que marca un hito clave en materia de descentralización y equidad territorial, se inauguró oficialmente el nuevo Centro de Atención Virtual ChileAtiende en la comuna de Primavera. Esta iniciativa permitirá a los habitantes de este apartado territorio de Tierra del Fuego acceder a orientación y realizar más de 65 trámites del Estado de manera remota y directa, superando los desafíos geográficos de conectividad de la zona.



Alianza Estratégica para Acercar el Estado a los Territorios



La puesta en marcha de este nuevo espacio de atención virtual es el fruto de un trabajo de colaboración mutua entre el Instituto de Previsión Social (IPS) de ChileAtiende y la Ilustre Municipalidad de Primavera. El proyecto busca unir esfuerzos tecnológicos y de capital humano para mitigar las dificultades que representa el aislamiento geográfico en Tierra del Fuego, posicionando el bienestar de los vecinos en el centro de la gestión pública coordinada.



A través de una conexión interactiva, los usuarios que asistan a las dependencias municipales podrán establecer contacto visual y de audio con ejecutivos a nivel nacional del IPS, facilitando la realización de trámites con la misma validez y calidez que una sucursal presencial tradicional.



Autoridades Destacan Avance en Descentralización y Equidad



La alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Primavera, Karina Paola Fernández Marín, valoró de forma muy positiva el impacto que esta oficina tendrá para sus vecinos y destacó la alianza colaborativa con el IPS: "Hoy hemos inaugurado un punto de atención virtual que corresponde a un trabajo colaborativo entre IPS ChileAtiende y la municipalidad de Primavera, cuyo principal objetivo es acercar los servicios públicos a los vecinos y vecinas de Primavera. Aquí en este punto en el edificio municipal van a poder acceder a 65 trámites, evitando que nuestros vecinos tengan que viajar hacia Punta Arenas o hacia Porvenir para hacer sus requerimientos de información. Sin duda es una excelente noticia. Invito a mis vecinos a conocer este punto virtual donde no solamente vamos a hablar de tecnología, sino que también van a ser atendidos por una persona a nivel nacional y van a contar con el apoyo de facilitadores y funcionarios municipales."



Por su parte, el Director Regional (s) del IPS, José Juvenal Pérez Núñez, enfatizó el progreso de la red de atención virtual de la institución en la región austral, señalando: "Estamos muy contentos en el Instituto de Previsión Social por inaugurar nuestro quinto centro de atención virtual en la región de Magallanes, y nuestro objetivo es lograr una cobertura al 100% de la región. Hoy día las personas van a poder evitarse un viaje importante de ir a Punta Arenas o a Porvenir y poder realizar sus trámites aquí en su municipio, en su casa, y cumplir con nuestro objetivo que es acercar la institución, acercar los trámites del Estado y que el Instituto de Previsión Social, a través de su red ChileAtiende, sea la puerta de entrada a los trámites y beneficios del Estado."



La Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, recalcó los profundos beneficios sociales y el resguardo económico que significa la medida para las familias fueguinas: "Feliz de participar en esta actividad tan importante para la comuna de Primavera, un hito participando con el Seremi del Trabajo, el IPS, la presencia del IPS acá en esta comuna tan remota, lo que va a significar en la vida de los vecinos en cuanto a desplazamiento a Punta Arenas o a Porvenir, y también en el bolsillo, hay que decirlo, porque muchas de las personas que se trasladan hacia estos distintos lugares, muchas veces se tienen que alojar y eso significa afectar el bolsillo. Feliz de que estos vecinos puedan resolver más de 65 consultas a través de este asistente virtual y que puedan definitivamente ahorrar tiempo. Así que muy feliz, estamos dando respuestas a los vecinos, como lo ha pedido también nuestro presidente, que es un mandato de estar con los vecinos trabajando de cerca con ellos."



La ceremonia contó además con la activa participación del Seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas Ponce, junto a la concejala de la comuna Ana Raicahuin, quienes respaldaron este significativo avance regional.



Impacto Directo: El Testimonio de la Primera Usuaria



Uno de los momentos más significativos de la inauguración fue la participación de la primera usuaria del sistema, Deyssi Melipillan Carrillo. Su testimonio en primera persona graficó el alivio y la conectividad que la plataforma virtual representa para el diario vivir en zonas aisladas.



La vecina relató su experiencia de atención indicando: "Logré comunicarme. Primero se había caído un poco la comunicación, pero luego ya con la persona que reconectamos me atendió muy bien. Me envió los papeles directamente a mi correo, entonces superbién. Me parece súper bueno... es conectividad para nosotros, porque irnos hasta Punta Arenas por un trámite muy pequeño, y de repente llegas allá y te dicen que te faltan papeles. Volver es algo muy complejo desde este lugar donde estamos. Invito a los vecinos que si tienen alguno de esos 65 trámites que hacer, que vengan a hacerlos. Aparte de que hay acompañamiento, las chiquillas siempre están aquí y te ayudan si necesitas imprimir algo."



Corte de Cinta y Apertura Oficial



Para solemnizar el hito, las autoridades provinciales, comunales y del IPS se reunieron al frente del módulo de atención virtual en un emotivo corte de cinta que dio por inaugurado el centro de manera oficial. Este acto simboliza la apertura permanente del punto interactivo de atención, el cual funcionará dentro del edificio municipal.



Al cierre del evento, vecinos y autoridades compartieron una agradable instancia de conversación en torno a un café, celebrando colectivamente el inicio de una era de mayor conectividad estatal para la comuna de Primavera.

