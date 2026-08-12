JORGE SHARP PRESENTARÁ SU LIBRO "SIEMPRE CON LA GENTE" EN PUNTA ARENAS Y DEFENDIÓ UNA DESCENTRALIZACIÓN CON PODER REAL PARA LAS REGIONES

El abogado, exalcalde de Valparaíso y magallánico Jorge Sharp Fajardo participó esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde presentó su primer libro Siempre con la Gente y reflexionó sobre el escenario político nacional, el centralismo, la descentralización y el rol estratégico que, a su juicio, debe asumir Magallanes en el desarrollo del país.

Durante la conversación, Sharp explicó que la publicación reúne más de un centenar de entrevistas realizadas entre 2016 y 2024 y busca abrir un debate político con mayor profundidad.

"Es un libro que sistematiza las entrevistas que me tocó realizar durante el 2016 y el 2024, más de 100 entrevistas que reflejan un poco el pensamiento que tuve en múltiples temas, en temas de Valparaíso, de regionalización, el estallido social, el proceso constituyente, presidentes de la República, la situación internacional, y van construyendo un cuerpo de ideas. En este momento pienso que es bueno presentar este libro porque lo que busca es proponer también un debate. Un debate político de altura, contenido, no tanto mediado por el like y por la payasada de repente que hay que hacer en redes sociales para llamar la atención, sino que más bien un debate de fondo respecto a lo que está pasando en el país y lo que está pasando en nuestras regiones."

El exjefe comunal también recordó su vínculo con Punta Arenas, ciudad donde nació y creció antes de trasladarse a Valparaíso para estudiar Derecho, señalando que volver a Magallanes representa siempre un reencuentro con sus raíces y con su familia.

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la descentralización. Sharp sostuvo que el desarrollo del país pasa por entregar mayores atribuciones y recursos a las regiones, cuestionando la concentración de decisiones en Santiago.

"Soy de los convencidos de que el país puede salir del estancamiento económico, social y político en el que se encuentra si se deja de mirar el país desde Santiago solamente y se pone la mirada en las regiones. Magallanes, la región de Valparaíso, las regiones del norte son las que albergan la riqueza de Chile. La riqueza de Chile no está en Santiago. La riqueza de Chile está en regiones. El problema es que toda esa riqueza se va al centro y luego cuando viene la distribución, o viene el momento de repartir, por decirlo así, se producen las inequidades."

En ese contexto, defendió la idea de que las actividades económicas desarrolladas en las regiones generen mayores beneficios para los propios territorios, poniendo como ejemplo la actividad portuaria.

"Nosotros luchamos porque los puertos de Chile tributen en las ciudades donde se encuentran. Hacíamos un cálculo que si tú le cobrabas al puerto de Valparaíso dos dólares por cada tonelada de carga, el año 2024 a la ciudad le hubiese podido quedar aproximadamente 15 mil millones de pesos al año. Ese mismo cálculo, si tú lo haces en el caso del Muelle Prat aquí o el Muelle Mardones, seguramente te va a dar una cifra un poco inferior, pero es plata que uno podría pensar que los puertos dejan en la ciudad para invertir en las necesidades que hay en los territorios."

Sharp afirmó que durante la última década Chile ha avanzado poco en materia de descentralización y sostuvo que la discusión no debe centrarse únicamente en las autoridades regionales, sino en la capacidad efectiva de los territorios para decidir sobre sus propios recursos.

"La descentralización tiene que ver con cosas concretas. Tiene que ver con cuánta plata Magallanes, Valparaíso, Arica, la región que sea, tiene para poder invertir en salud, en educación, en accesos viales, en conectividad, en caminos, en apoyo al comercio local, en los temas que le importan a las personas."

El exalcalde también planteó que Magallanes debería contar con mayores atribuciones para definir políticas sobre materias estratégicas como la Zona Franca.

"¿Por qué le tenemos que pedir permiso a Santiago para decidir el futuro de la Zona Franca en Punta Arenas? ¿Por qué tenemos que esperar que se dicte una ley o que el Ministerio de Hacienda nos diga qué tenemos que hacer con la Zona Franca? ¿Por qué el Gobierno Regional no se dota de facultades para poder definir franquicias, beneficios para la inversión que permitan que Zona Franca siga siendo el polo económico que ha sido históricamente?"

Respecto del escenario nacional, Sharp manifestó su preocupación por el rumbo del país y aseguró que persiste un malestar ciudadano que no ha sido resuelto.

"Tengo la impresión que el país en este momento no va por buen camino. Hace mucho tiempo que no va por buen camino y esto no tiene que ver con un gobierno particular, sino que me parece con la dirección grande del país. Hoy día cuesta mucho más que hace un año atrás llegar a fin de mes. Las cuentas son más caras, la compra mensual en el supermercado es más cara, ha subido todo, subieron las bencinas y eso hace que no haya bolsillo que aguante. Yo no creo que el malestar que llevó a que existiera el estallido social del 2019 desapareció; ese malestar está presente."

Durante la entrevista, el abogado también abordó los resultados de una auditoría externa realizada a su administración en la Municipalidad de Valparaíso, señalando que el informe descartó que el déficit histórico correspondiera a su gestión.

"Los resultados de la auditoría muestran que nuestra gestión logró reducir la deuda del municipio, logró aumentar su patrimonio, logró aumentar ingresos durante años de forma consistente y, lo más importante, fue que logró poner fin al déficit histórico con que la administración anterior había dejado el municipio de Valparaíso. Recibí el informe con mucha tranquilidad porque siempre supimos que hicimos las cosas bien."

Finalmente, Sharp destacó el valor estratégico de Magallanes frente al escenario geopolítico internacional y llamó a construir una agenda regional transversal.

"Imagínate una bancada en Magallanes de los seis parlamentarios electos en el Senado y en la Cámara de Diputados, más todos los alcaldes, más el gobernador, más los consejos municipales, más el Consejo Regional, con una sola propuesta de desarrollo para Magallanes, regionalista, transversal, que incorpore las mejores ideas de todos. Magallanes ya se reveló alguna vez cuando se produjo el famoso tarifazo del gas; se levantó entero, unido bajo una sola bandera. Hay memoria para hacer algo así. Creo que hay que dejar de lado un poco la confrontación política vana y tratar de mirar las cosas en función, como dice el libro, de estar siempre con la gente."

El lanzamiento de Siempre con la Gente se realizará este miércoles 13 de agosto, a las 19:30 horas, en Bodega 87 de Punta Arenas, actividad en la que participarán el escritor Óscar Barrientos Bradas y el profesor Luis Legaz Soto.





​



​



​

