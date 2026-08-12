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12 de agosto de 2026

SERNAMEG MANTIENE ABIERTAS INSCRIPCIONES DEL PROGRAMA 4 A 7 EN PUNTA ARENAS Y NATALES

El programa cuenta con cupos disponibles en las escuelas Juan Williams y Patagonia, en Punta Arenas, y Baudilia Avendaño de Youssuf, en Puerto Natales, para mujeres responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 13 años.

4 a 7 Presentación

​El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes mantiene abiertas las inscripciones del Programa 4 a 7 en las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales, con 44 cupos disponibles para mujeres y 58 para niñas, niños y adolescentes durante el año 2026. Las vacantes se concentran en las escuelas Juan Williams y Patagonia, en Punta Arenas, y en la Escuela Baudilia Avendaño de Youssuf, en Puerto Natales. En la capital regional el programa también se ejecuta en las escuelas Arturo Prat Chacón y Hernando de Magallanes, que ya completaron sus cupos.

 
El programa se implementa mediante convenios de colaboración suscritos por SernamEG Magallanes con el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, en Punta Arenas, y con la Ilustre Municipalidad de Natales, en Puerto Natales, en el marco de la ampliación territorial que la iniciativa registra en la región durante 2026.

 
La directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos, llamó a las mujeres a sumarse al programa: “El 4 a 7 es un apoyo gratuito para que más mujeres puedan trabajar, estudiar o capacitarse con la tranquilidad de que sus hijas, hijos y adolescentes están en un espacio de cuidado seguro y de calidad después de la jornada escolar. Hoy hay cupos disponibles en Punta Arenas y Puerto Natales, y la inscripción se mantiene abierta para todas las mujeres que necesiten este apoyo”.

 
El 4 a 7 está dirigido a mujeres desde los 18 años, pertenecientes hasta el 80% del Registro Social de Hogares, que sean responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 13 años, y que residan o trabajen en la comuna donde se implementa, o cuyos hijos/as y/o adolescentes estudien en un establecimiento de la comuna. Pueden participar mujeres que estén trabajando remuneradamente, en búsqueda de empleo, nivelando estudios o en proceso de capacitación.

 
La iniciativa contempla dos líneas de trabajo: coordinación intersectorial, que articula derivaciones a la oferta pública y privada del territorio en materia de empleo, capacitación, salud y autonomía económica; y cuidado integral, que entrega un espacio diario para niñas, niños y adolescentes con apoyo en organización escolar, recreación y promoción del desarrollo integral, además de alimentación coordinada con Junaeb y cobertura del Seguro Escolar.

 
La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete, valoró la presencia del programa en la región: “Esta iniciativa forma parte de Modo Empleo, una prioridad impulsada por nuestra ministra Judith Marín para fortalecer el empleo y la autonomía económica de las mujeres. En Magallanes sabemos que la falta de redes de apoyo y de cuidados sigue siendo una barrera importante para trabajar, capacitarse o continuar estudios. Por eso, el Programa 4 a 7 es una herramienta concreta que queremos que más mujeres aprovechen en Punta Arenas y Natales. Cada cupo utilizado significa una mujer con más oportunidades para avanzar, porque cuando a las mujeres de Magallanes les va bien, sus familias progresan y nuestra región también crece”.

 
Para inscribirse, las mujeres interesadas pueden acercarse directamente al establecimiento que les corresponda, entre las 15:30 y las 18:30 horas, presentando su cédula de identidad, cartola del Registro Social de Hogares y un certificado laboral, contrato de trabajo, certificado OMIL o declaración jurada simple, según su situación ocupacional. Los establecimientos disponibles son los siguientes:

 
Escuela Juan Williams (calle Mardones #0353, Punta Arenas)
Escuela Patagonia (calle Covadonga #0185, Punta Arenas)
Escuela Baudilia Avendaño de Youssuf (calle Prolongación Libertad #0411, Natales)

 
Las mujeres interesadas también pueden postular contactando al encargado del programa en la región, Juan Manuel Pérez, al correo [email protected] o al teléfono +56 2 2549 9374, de lunes a viernes. Más antecedentes del programa pueden revisarse en www.sernameg.gob.cl y en las redes sociales del SernamEG Magallanes a través de Facebook e Instagram.

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