MAGALLANES CONTARÁ CON MÁS RECURSOS PARA PROYECTOS CULTURALES: SEREMI DESTACÓ AUMENTO DEL 15,8% EN FONDOS REGIONALES Y LLAMÓ A POSTULAR

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, abordó las principales iniciativas que impulsa la cartera en Magallanes, poniendo especial énfasis en la apertura de los Fondos Cultura 2027, el fortalecimiento del patrimonio regional, la descentralización de las actividades culturales y la puesta en valor de la identidad territorial.

La autoridad explicó que ya se encuentran abiertas las convocatorias correspondientes a seis grandes líneas de financiamiento: Fondart Nacional, Fondart Regional, Fondo Audiovisual, Fondo de la Música, Fondo de Artes Escénicas y Fondo del Libro y la Lectura, que en conjunto contemplan 46 líneas y 80 modalidades de postulación.

Uno de los anuncios más relevantes fue el incremento presupuestario destinado a las regiones, que permitirá ampliar el número de iniciativas financiadas en Magallanes.







"Estos recursos que para este año tienen una particularidad que es que en el caso de las regiones ha existido un aumento de un 15,8%. En cierto modo hay una discusión con respecto a lo que son los fondos, ciertas restricciones presupuestarias, pero en el caso de las regiones nos interesa de sobremanera resaltar que tenemos ese aumento casi un 16%, que por supuesto nos sirve acá en Magallanes. En montos, ese porcentaje nos permitiría que se ganaran 15 como mínimo y de ahí para arriba proyectos más en nuestra región, lo cual es muy importante", señaló Bravo.



Precisó que el Fondart Regional pasará de alrededor de $450 millones a cerca de $550 millones, cifra que calificó como una oportunidad para fortalecer la creación artística local.

Asimismo, invitó a creadores, gestores culturales y organizaciones a revisar las bases y acercarse a la Seremi en caso de requerir orientación.







"Todos puedan participar y todos puedan postular. Está en la página www.fondoscultura.cl y, en caso ya de que requieran cierta asesoría, pueden acercarse a nuestras oficinas. Está la oficina de la OIRS donde se le va a entregar los detalles para ver, porque todo este proceso es digital. Así se le hace más fácil a las personas que postulan por primera vez, porque la prioridad es que también ojalá sean personas que nunca hayan obtenido este tipo de recursos."



La autoridad recordó que el plazo para postular al Fondart Nacional vence el 10 de septiembre, mientras que el Fondart Regional cerrará el 9 de septiembre.



Cultura rural e identidad territorial



Durante la entrevista, Bravo también destacó el trabajo que desarrolla el Ministerio junto a las municipalidades para fortalecer los planes comunales de cultura y visibilizar tradiciones propias del mundo rural, como el reciente encuentro de taba realizado en Río Verde.

Según explicó, estas actividades forman parte del patrimonio vivo de la región y constituyen expresiones culturales que merecen mayor difusión.







"La cultura es súper amplia y permite, sobre todo, que este tipo de manifestaciones, que son más bien ligadas al mundo rural, hoy día se hagan más presentes y se visibilicen más porque siempre han estado. Las comunidades que están en distintos lugares apartados de las grandes urbes siempre tienen sus celebraciones y estas a veces no son conocidas o son poco difundidas. Nosotros, con los planes municipales de cultura, apoyamos a que esto sea mucho más visible porque son manifestaciones propias de sus comunidades, son eventos que reflejan identidad y patrimonio cultural, tanto material como inmaterial."



Añadió que el objetivo es que estas expresiones también despierten el interés de nuevos públicos y fortalezcan el desarrollo local.



Aporte de las comunidades migrantes



Otro de los temas abordados fue el programa de Ciudadanía Cultural destinado a artistas migrantes, cuyo trabajo culminó recientemente con una exposición abierta a la comunidad en Punta Arenas.

Bravo valoró la amplia participación obtenida y destacó que la diversidad cultural ha sido parte de la historia de Magallanes.







"Fue un trabajo maravilloso. Es un programa que tenemos dentro del área de Ciudadanía Cultural y que convoca a artistas migrantes para desarrollar sus distintas especialidades. Logramos reunir estas expresiones en un evento masivo que además tuvo una convocatoria extraordinaria. La verdad es que es una instancia donde se refleja que somos una ciudad cosmopolita, multicultural y que siempre ha sido así."



En esa línea, adelantó que el próximo Día del Patrimonio Regional estará dedicado a la migración chilota y al aporte histórico de quienes llegaron desde el archipiélago para contribuir al desarrollo de la Patagonia.



Premios Regionales de Cultura



El seremi también recordó que continúa abierto el proceso de postulación a los Premios Regionales de Cultura, cuya convocatoria finalizará esta semana.







"Estamos esperando que lleguen más participantes. Esta convocatoria fue abierta y esperamos que estén los concursantes suficientes para poder cerrar este proceso. Existe una posibilidad de extenderla si faltara convocatoria, porque son varias modalidades y diez premiados en total. Hemos tratado de hacer todo lo más flexible posible, de tal manera que podamos tener una convocatoria que permita dirimir de buena manera."



Las personas interesadas pueden realizar consultas directamente en las dependencias de la Secretaría Regional Ministerial, ubicadas en calle Pedro Montt 809, en Punta Arenas.



Acercar la Antártica a las nuevas generaciones



Durante la conversación, Rodrigo Bravo también destacó el respaldo institucional a iniciativas que promueven el conocimiento del territorio antártico desde una mirada cultural y educativa, como el libro Cuentos Fantásticos y Algo Más, de Francisco Sánchez y María Pastora Sandoval.

La publicación, dirigida al público infantil, busca reducir la escasa oferta literaria existente sobre el continente blanco y actualmente está siendo presentada en Noruega.







"Es un libro que viene a subsanar una brecha bastante grande, porque existe poca literatura infantil acerca de la Antártica. La labor de ellos fue genial porque los niños que han leído este libro se han encontrado con varias sorpresas. Este libro tiene cinco cuentos y en cada cuento hay un epílogo con información que es sumamente relevante y que ojalá no tan solo los niños, sino que todos supiéramos de la Antártica."



El seremi agregó que el Ministerio trabaja junto al Instituto Antártico Chileno (INACH) para fortalecer acciones conjuntas en torno a la difusión del patrimonio antártico y la educación sobre el continente blanco.

Finalmente, adelantó que durante el segundo semestre se anunciará la programación del Día del Patrimonio Regional, cuyas actividades estarán orientadas a relevar el aporte de la migración chilota y continuarán desarrollándose con un fuerte énfasis en la descentralización hacia las distintas comunas de Magallanes.





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