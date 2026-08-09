FONDO DEL PATRIMONIO CULTURAL 2026 ABRE POSTULACIONES CON $5.500 MILLONES PARA PROYECTOS EN CHILE

El Fondo del Patrimonio Cultural 2026 abrió una nueva convocatoria con un presupuesto total de $5.500 millones para financiar proyectos de patrimonio cultural a nivel nacional y regional. La iniciativa es administrada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), a través de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial.

En sus siete versiones anteriores, el fondo ha financiado más de 800 proyectos en las distintas regiones del país, beneficiando a comunidades, bienes e infraestructura vinculada al patrimonio cultural. Para la convocatoria 2026 se incorporaron nuevas alternativas de financiamiento, entre ellas acciones de conservación, restauración y gestión de riesgos para bienes muebles protegidos por la Ley N° 17.288.

El Concurso Regional contempla seis líneas de financiamiento: investigación, registro y levantamiento de patrimonio cultural; intervención en Monumentos Públicos; medidas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial e indígena; conservación y restauración de patrimonio cultural mueble; material didáctico para educación formal y no formal; y recursos digitales o audiovisuales referidos al patrimonio cultural.

Los montos máximos varían según la línea y alcanzan hasta $80 millones para proyectos de intervención en Monumentos Públicos. También se contemplan montos de hasta $30 millones para acciones sobre patrimonio cultural mueble y hasta $15 millones para iniciativas de investigación, salvaguardia y material didáctico.

La convocatoria está dirigida a personas naturales y jurídicas, incluyendo municipalidades, universidades públicas, instituciones, organizaciones y comunidades indígenas. Las postulaciones se realizan mediante el Portal Único de Fondos del Estado, previa obtención de Clave Única. Las bases y antecedentes de la convocatoria están disponibles en el sitio de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial del Serpat.