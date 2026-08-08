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8 de agosto de 2026

ARTESANOS DE MAGALLANES PUEDEN POSTULAR AL SELLO ARTESANÍA INDÍGENA 2026 HASTA EL 19 DE AGOSTO

La convocatoria fue ampliada y contempla el reconocimiento de 12 obras, cuyos creadores recibirán un premio de $1 millón, además de otras oportunidades de difusión y participación en una feria de artesanía en Santiago.

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Hasta el miércoles 19 de agosto, a las 23:59 horas, estará abierta la convocatoria 2026 del Sello Artesanía Indígena, iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que busca reconocer y promover obras de artesanas y artesanos pertenecientes a pueblos originarios.

El concurso ha distinguido desde 2016 a más de un centenar de obras pertenecientes a creadoras y creadores de nueve pueblos originarios, provenientes de 15 de las 16 regiones del país. Entre sus objetivos se encuentran la preservación, revitalización y proyección de técnicas y estéticas artesanales tradicionales.

La Región de Magallanes cuenta con diversos reconocimientos en las versiones anteriores del concurso. En 2025 fue distinguido el artesano mapuche de Punta Arenas Julio Contreras Hueicha, por su obra “Bola Perdida”. En 2024, la artesana yagán de Puerto Williams Claudia González Vidal recibió el sello por “Uluan Stepa”, reconocimiento que también obtuvo en 2022 por “Kéichi”. Ese mismo año fue distinguida la artesana kawésqar de Puerto Natales Luisa Caro Pérez por “Jepatalxar (pelota de juego)”.

En esta edición serán seleccionadas 12 obras. Cada creador recibirá $1 millón y podrá acceder a otras instancias de difusión, entre ellas la posibilidad de participar en una feria de artesanía en Santiago y la inscripción en el Registro Chile Artesanía. Las postulaciones deben realizarse exclusivamente a través de la plataforma habilitada para el concurso y, además de completar el formulario, es obligatorio enviar la obra o conjunto de obras.

Directora Par

PAR EXPLORA MAGALLANES FORTALECE SU TRABAJO CON ESCUELAS Y JARDINES DE TODA LA REGIÓN

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