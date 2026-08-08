LAGUNA BLANCA ADJUDICA MÁS DE $73 MILLONES PARA INICIATIVAS DE INCLUSIÓN Y APOYOS Y CUIDADOS

La Municipalidad de Laguna Blanca anunció la adjudicación de más de $73 millones para iniciativas vinculadas a inclusión, ayudas técnicas y apoyos y cuidados en la comuna. El anuncio se realizó durante el Encuentro de Cierre del Programa de Desarrollo Inclusivo Territorial (DIT), desarrollado en el Gimnasio Municipal de Villa Tehuelches junto al Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis).

Del total de recursos, más de $29 millones corresponden al proyecto “Laguna Blanca: Red de Apoyo y Cuidados Integrales”, financiado mediante el FNDR 8% 2026. A esto se suman $44 millones destinados a la implementación del Programa de la Red Local de Apoyos y Cuidados 2026, iniciativa que será ejecutada por el municipio.

Los fondos permitirán financiar durante el segundo semestre de este año y 2027 la adquisición de insumos de higiene para personas con dependencia moderada y severa, suplementos alimenticios para vecinos de estancias y sectores aislados, ayudas técnicas funcionales y sensoriales y equipos para el control de salud de personas con enfermedades crónicas.

Además, los recursos consideran la continuidad de los talleres de equinoterapia dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Durante el encuentro también fueron presentados el Plan de Acción Municipal de la Política de Inclusión en Discapacidad y el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres con enfoque inclusivo, instrumentos destinados a incorporar estos criterios en la gestión municipal.