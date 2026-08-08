Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO-336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

8 de agosto de 2026

LAGUNA BLANCA ADJUDICA MÁS DE $73 MILLONES PARA INICIATIVAS DE INCLUSIÓN Y APOYOS Y CUIDADOS

Los recursos permitirán dar continuidad a ayudas técnicas y programas destinados a personas con discapacidad y dependencia, además de financiar la implementación de una nueva Red Local de Apoyos y Cuidados en la comuna.

Foto 1

La Municipalidad de Laguna Blanca anunció la adjudicación de más de $73 millones para iniciativas vinculadas a inclusión, ayudas técnicas y apoyos y cuidados en la comuna. El anuncio se realizó durante el Encuentro de Cierre del Programa de Desarrollo Inclusivo Territorial (DIT), desarrollado en el Gimnasio Municipal de Villa Tehuelches junto al Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis).

Del total de recursos, más de $29 millones corresponden al proyecto “Laguna Blanca: Red de Apoyo y Cuidados Integrales”, financiado mediante el FNDR 8% 2026. A esto se suman $44 millones destinados a la implementación del Programa de la Red Local de Apoyos y Cuidados 2026, iniciativa que será ejecutada por el municipio.

Los fondos permitirán financiar durante el segundo semestre de este año y 2027 la adquisición de insumos de higiene para personas con dependencia moderada y severa, suplementos alimenticios para vecinos de estancias y sectores aislados, ayudas técnicas funcionales y sensoriales y equipos para el control de salud de personas con enfermedades crónicas.

Además, los recursos consideran la continuidad de los talleres de equinoterapia dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Durante el encuentro también fueron presentados el Plan de Acción Municipal de la Política de Inclusión en Discapacidad y el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres con enfoque inclusivo, instrumentos destinados a incorporar estos criterios en la gestión municipal.

educarparaaprender

“EDUCAR PARA COMPRENDER”: MAGALLANES SERÁ SEDE DE UN CONGRESO NACIONAL SOBRE INCLUSIÓN, NEURODIVERSIDAD Y ESTRATEGIAS PARA EL AULA, LEY TEA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SEREMI DE GOBIERNO ÁNGEL ROA SE REÚNE EN LA MONEDA CON SUBSECRETARIO JOSÉ FRANCISCO LAGOS

Leer Más

El encuentro permitió abordar materias de interés para Magallanes y gestionar una próxima visita del subsecretario de la Secretaría General de Gobierno a la región.

El encuentro permitió abordar materias de interés para Magallanes y gestionar una próxima visita del subsecretario de la Secretaría General de Gobierno a la región.

Reunión junto al Subsecretario
nuestrospodcast
Foto 1

LAGUNA BLANCA ADJUDICA MÁS DE $73 MILLONES PARA INICIATIVAS DE INCLUSIÓN Y APOYOS Y CUIDADOS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
Foto 1

LAGUNA BLANCA ADJUDICA MÁS DE $73 MILLONES PARA INICIATIVAS DE INCLUSIÓN Y APOYOS Y CUIDADOS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
antártica

INVESTIGADOR DESTACA EL VALOR DE LA GEOINFORMACIÓN PARA COMPRENDER LOS CAMBIOS EN LA ANTÁRTICA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO-336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
casino hydra spa
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
MEJORAMIENTO DEL CESFAM MATEO BENCUR (6)

CORMUPA MEJORA INFRAESTRUCTURA DEL CESFAM MATEO BENCUR CON INVERSIÓN DE $38 MILLONES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.