GOBIERNO ANUNCIA FONDO DE $50 MIL MILLONES PARA IMPULSAR LA CREACIÓN DE EMPLEO

El Presidente de la República, José Antonio Kast, anunció la creación de un fondo de $50 mil millones destinado a fortalecer la generación de empleo formal en el país. La medida fue presentada junto al biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas; la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín; el ministro del Trabajo y Desarrollo Social, Tomás Rau; y el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, tras una reunión de trabajo con gobernadores regionales.

El paquete contempla la incorporación de 20 mil nuevos subsidios al empleo a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), cuyas postulaciones estarán disponibles desde el 15 de julio. A ello se suman $20 mil millones destinados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para la generación de puestos de trabajo y otros $5 mil millones mediante programas de Sercotec orientados al apoyo de emprendedores y pequeñas empresas.

Según explicó el Ejecutivo, los recursos forman parte de una estrategia de coordinación entre ministerios, gobiernos regionales, municipios y servicios públicos para enfrentar el actual escenario laboral. El Presidente Kast señaló que la agenda de empleo es una prioridad para el Gobierno, mientras que el biministro Daniel Mas indicó que estos recursos estarán destinados íntegramente a herramientas que permitan impulsar la contratación formal en el corto plazo.

Durante el anuncio, la ministra de la Mujer y Equidad de Género destacó que los subsidios consideran un incentivo mayor para la contratación de mujeres, alcanzando un aporte equivalente al 60% del beneficio, mientras que el ministro del Trabajo y Desarrollo Social sostuvo que estas medidas buscan responder a la compleja situación del mercado laboral durante los meses de invierno.

La Mesa Interministerial fue creada el pasado 17 de junio como respuesta al escenario laboral que enfrenta el país, marcado por más de 940 mil personas desempleadas. En la instancia participaron gobernadores de distintas regiones, entre ellos el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, junto a representantes de otras zonas del país.

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