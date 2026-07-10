DELEGADO RODOLFO MONCADA DESTACÓ AVANCES EN ENERGÍA, BENEFICIOS SOCIALES Y DESPLIEGUE DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA

El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, realizó un balance de las principales iniciativas que se desarrollan en la Provincia Antártica durante una entrevista concedida esta mañana al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó el plan de contingencia por bajas temperaturas, la implementación del cupón de gas licuado, los operativos de Gobierno en Terreno, proyectos energéticos y la reciente visita de la ministra de Desarrollo Social y Familia a Puerto Williams.

Respecto de las condiciones climáticas, la autoridad confirmó que la provincia se mantiene bajo alerta preventiva por bajas temperaturas y explicó que existe una coordinación permanente con Senapred para enfrentar la temporada invernal.

"Estamos efectivamente con alerta por bajas temperaturas. La verdad que este invierno ha sido un poco extraño. Hemos tenido muy pocas precipitaciones de nieve, muy pocas comparadas con otros años", señaló Moncada, agregando que el territorio cuenta con una planificación anual para responder ante eventuales emergencias climáticas.

Uno de los temas centrales fue la implementación del beneficio del cupón de gas licuado, considerando que Puerto Williams no dispone de red de gas natural. En ese sentido, el delegado destacó el trabajo desarrollado para informar y apoyar a los beneficiarios durante el proceso de activación.

"En el caso de Puerto Williams, efectivamente llegamos prácticamente al 50% del universo que se tenía estimado", indicó.

Asimismo, explicó que funcionarios de la Delegación Presidencial, ChileAtiende y BancoEstado participaron activamente en jornadas de apoyo dirigidas especialmente a adultos mayores y personas con dificultades para utilizar plataformas digitales.

"Estuvieron disponibles para poder dar a conocer la existencia en primer lugar de este cupón de gas, ayudar a la activación", sostuvo, recordando además que quienes ya activaron el beneficio podrán hacerlo efectivo hasta el próximo 30 de septiembre.

En materia de descentralización, Moncada valoró la llegada permanente de autoridades regionales y nacionales a la provincia mediante operativos de Gobierno en Terreno, destacando que estas visitas permiten acercar los servicios públicos a la comunidad y conocer directamente sus necesidades.

"Para nosotros es súper importante que vengan las autoridades de Punta Arenas y que se puedan juntar con las personas", afirmó.

En esa línea, destacó la permanencia durante una semana del seremi de Energía, Marco Pinto, quien recorrió Puerto Williams, Puerto Toro y distintos proyectos energéticos de la comuna.

Entre ellos mencionó la futura planta de generación eléctrica a gas, iniciativa que permitirá disminuir las emisiones contaminantes, además del proyecto de una central de pasada que fortalecerá la matriz energética y facilitará, en el futuro, la conexión eléctrica de sectores rurales de Isla Navarino.

El delegado también resaltó la entrega de kits "Siempre Listos" en Puerto Toro, orientados a enfrentar contingencias derivadas de interrupciones del suministro eléctrico en sectores aislados.

Otro de los hitos abordados fue la visita de la ministra de Desarrollo Social y Familia, quien realizó en Puerto Williams la Cuenta Pública Nacional de la cartera, hecho que Moncada calificó como histórico para la provincia.

"Yo creo que para nosotros es de los hitos más relevantes que hemos tenido en esta administración acá en Puerto Williams. La verdad que es primera vez en la historia que un ministro da su cuenta pública en Puerto Williams", expresó.

Durante esa visita, la ministra sostuvo reuniones con organizaciones sociales, abordó diversas materias relacionadas con programas sociales y anunció el regreso de una oficina de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) a la provincia.

"Vamos a volver a contar en la Provincia Antártica con una oficina de Conadi que ya hace varios años había dejado de estar presente", destacó Moncada, precisando que esta medida permitirá fortalecer la atención en un territorio reconocido como Área de Desarrollo Indígena.

Finalmente, el delegado manifestó su expectativa de que nuevas autoridades nacionales continúen desarrollando actividades en la provincia, reforzando la presencia del Estado en uno de los territorios más australes del país.

"Esperamos que esto se repita. Ojalá el próximo año tener otro ministro que también llegue a Puerto Williams y diga: yo también quiero dar mi cuenta pública en este territorio tan lejano", concluyó.

Si lo deseas, también puedo adaptar esta nota al estilo de prensa policial o institucional que habitualmente utilizan los medios regionales de Magallanes, con un formato más periodístico y listo para publicación.





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