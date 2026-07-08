TAMARA SOBARZO DESTACÓ MÁS DE 25 AÑOS DE TRABAJO Y CRECIMIENTO EN EL TURISMO REGIONAL

La trayectoria de la empresaria turística Tamara Sobarzo fue abordada en una nueva edición de Patagonia On Tour. Durante la entrevista, relató cómo inició su camino en el rubro hace más de 25 años y logró consolidar una empresa familiar dedicada al alojamiento en Punta Arenas.

Su historia comenzó junto a su madre con Hostal Cordillera. Posteriormente incorporó Hostal Hielo Sur, cinco cabañas, departamentos y el recientemente inaugurado Hotel Aura Mía, ubicado en el sector de Angamos con Armando Sanhueza.

El nuevo establecimiento cuenta con 11 habitaciones con baño privado, desayuno incluido y atención personalizada. Su nombre representa a sus nietas Aurora y Mía, con la esperanza de que en el futuro puedan continuar el legado familiar dentro del turismo.

Sobarzo destacó que el crecimiento de su empresa ha sido resultado de años de esfuerzo, capacitación y adaptación a las nuevas exigencias de los visitantes. Sus establecimientos generan alrededor de 22 puestos de trabajo durante la temporada baja y cerca de 28 en los meses de mayor actividad.

La empresaria, recientemente distinguida con el Sello Empresa Regional, planteó que Punta Arenas debe fortalecer su oferta invernal y crear nuevas experiencias para sus visitantes. Entre sus propuestas mencionó potenciar las actividades de nieve y desarrollar navegaciones turísticas por la bahía del estrecho de Magallanes.

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