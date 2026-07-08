Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

8 de julio de 2026

TAMARA SOBARZO DESTACÓ MÁS DE 25 AÑOS DE TRABAJO Y CRECIMIENTO EN EL TURISMO REGIONAL

Patagonia on tour

tamara sobarzo hotel auramia hostal cordillera

La trayectoria de la empresaria turística Tamara Sobarzo fue abordada en una nueva edición de Patagonia On Tour. Durante la entrevista, relató cómo inició su camino en el rubro hace más de 25 años y logró consolidar una empresa familiar dedicada al alojamiento en Punta Arenas.

Su historia comenzó junto a su madre con Hostal Cordillera. Posteriormente incorporó Hostal Hielo Sur, cinco cabañas, departamentos y el recientemente inaugurado Hotel Aura Mía, ubicado en el sector de Angamos con Armando Sanhueza.

El nuevo establecimiento cuenta con 11 habitaciones con baño privado, desayuno incluido y atención personalizada. Su nombre representa a sus nietas Aurora y Mía, con la esperanza de que en el futuro puedan continuar el legado familiar dentro del turismo.

Sobarzo destacó que el crecimiento de su empresa ha sido resultado de años de esfuerzo, capacitación y adaptación a las nuevas exigencias de los visitantes. Sus establecimientos generan alrededor de 22 puestos de trabajo durante la temporada baja y cerca de 28 en los meses de mayor actividad.

La empresaria, recientemente distinguida con el Sello Empresa Regional, planteó que Punta Arenas debe fortalecer su oferta invernal y crear nuevas experiencias para sus visitantes. Entre sus propuestas mencionó potenciar las actividades de nieve y desarrollar navegaciones turísticas por la bahía del estrecho de Magallanes.



tamara sobarzo hotel auramia hostal cordillera

TAMARA SOBARZO DESTACÓ MÁS DE 25 AÑOS DE TRABAJO Y CRECIMIENTO EN EL TURISMO REGIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUJER DE 61 AÑOS FALLECE AL INTERIOR DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles. Personal de salud activó los protocolos de emergencia y efectuó maniobras de reanimación por más de 30 minutos, sin lograr revertir el cuadro.

El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles. Personal de salud activó los protocolos de emergencia y efectuó maniobras de reanimación por más de 30 minutos, sin lograr revertir el cuadro.

NUEVO CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE (1)
nuestrospodcast
tomapuq

MINVU RATIFICA DESALOJO PROGRAMADO DE DOS TOMAS EN PUNTA ARENAS: 120 FAMILIAS HABITAN EN EL LUGAR

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
tomapuq

MINVU RATIFICA DESALOJO PROGRAMADO DE DOS TOMAS EN PUNTA ARENAS: 120 FAMILIAS HABITAN EN EL LUGAR

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
NUEVO CONVENIO TARJETA PUNTA ARENAS (1) (1)

TARJETA PUNTA ARENAS INCORPORA CONVENIO CON INSTITUTO BRITÁNICO PARA APRENDER IDIOMAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
corearecheta

CORE RODOLFO ARECHETA SOBRE ZONA FRANCA "EL CONTRATO VIGENTE NO ESTÁ PERMITIENDO QUE LOS BENEFICIOS DEL RÉGIMEN FRANCO LLEGUEN EFECTIVAMENTE A LOS CONSUMIDORES DE LA REGIÓN"

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250