TRAS LOS DICHOS DEL DELEGADO DE ÚLTIMA ESPERANZA, DIPUTADA MORALES PIDE ACELERAR MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS DE SALUD MENTAL EN MAGALLANES

​La legisladora realizó la gestión luego de las declaraciones emitidas por el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, quien divulgó antecedentes médicos y conductuales de un adolescente fallecido. “Mis sinceras y sentidas condolencias a su familia. Ante ello, el delegado provincial, Liber Lazo, pasó a llevar la dignidad del joven, el dolor de la familia y demostró una inhumanidad tremenda. Una autoridad pública jamás puede exponer antecedentes personales ni de salud mental de ninguna persona, menos de un niño o adolescente”, sentenció la diputada.



Además, sostuvo que este tipo de situaciones deben dar paso a una discusión centrada en fortalecer las políticas públicas de salud mental. "Magallanes vive una realidad extremadamente preocupante. A junio de este año ya registramos 18 suicidios, una cifra que prácticamente iguala el total de casos ocurridos durante todo 2025. Frente a una crisis de esta magnitud, el Estado debe responder con más y mejores herramientas de prevención, atención y tratamiento. Política opuesta de la que vemos de este Gobierno que insiste en recortar presupuesto de áreas tan sensibles como es la salud", señaló la diputada.



Mediante el oficio, solicitó a la Secretaría General de la Presidencia otorgar urgencia al proyecto de Ley Integral de Salud Mental, iniciativa que busca establecer un marco legal para garantizar el acceso oportuno a prestaciones, fortalecer la prevención y resguardar los derechos de las personas que enfrentan problemas de salud mental.



Asimismo, requirió al Ministerio de Salud informar las gestiones que se están realizando para habilitar la especialidad de Psiquiatría en la Región de Magallanes, en coordinación con la Universidad de Magallanes, incluyendo las acciones pendientes y el cronograma previsto para concretar este objetivo.



La parlamentaria también solicitó antecedentes sobre el estado del financiamiento y avance administrativo del COSAM Sur y del futuro COSAM Norte de Punta Arenas, consultando expresamente si ambos proyectos cuentan con recursos comprometidos para 2026 y cuáles son los plazos estimados para su ejecución.

