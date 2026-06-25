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25 de junio de 2026

DELEGADO LIBER LAZO PROYECTA A PUERTO NATALES COMO EJE DEL DESARROLLO ACUÍCOLA DE MAGALLANES

Pesca y Acuicultura en Magallanes

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Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, destacó las oportunidades de crecimiento que enfrenta la industria acuícola en la provincia y sostuvo que Puerto Natales está llamado a convertirse en un actor clave para el futuro del sector en la región.

Durante la entrevista, la autoridad valoró la realización de la primera versión del AquaForum en Puerto Natales, instancia que reunió a representantes del mundo público, privado y científico para abordar los desafíos productivos y ambientales de la acuicultura.

Puerto Natales y la provincia se va a transformar en el punto central de la nueva acuicultura, por lo menos aquí en la región. Nosotros vamos a tener un desarrollo muy fuerte relacionado a esta industria, si es que logramos ordenarnos bien y si es que logramos dar algunos pasos importantes en lo que es el uso del maritorio”, afirmó.

Lazo recordó que Magallanes posee una larga historia vinculada a la actividad acuícola y salmonera, señalando que los orígenes de la industria están ligados a las regiones australes del país. En ese contexto, sostuvo que el reciente foro representa una oportunidad para devolver protagonismo a un territorio que históricamente ha estado conectado al mar.

La autoridad también abordó el papel que desempeñó la salmonicultura durante la pandemia, especialmente en Puerto Natales, donde el turismo se vio fuertemente afectado por las restricciones sanitarias.

Si no hubiese habido acuicultura en la provincia de Última Esperanza, por ejemplo, Natales no hubiera tenido nada que hacer”, indicó. Agregó que la pesca artesanal y la salmonicultura permitieron sostener empleos y dinamizar la economía local en uno de los períodos más complejos para la zona.

Respecto a la convivencia entre las distintas actividades económicas, el delegado enfatizó que el desarrollo regional requiere articulación entre sectores productivos, comunidades y autoridades. A su juicio, la experiencia internacional demuestra que es posible compatibilizar turismo, acuicultura y protección ambiental.

Queremos el desarrollo, pero queremos un desarrollo ordenado, responsable, sostenible”, señaló.

En esa línea, destacó el trabajo que se está desarrollando a través de una mesa de coordinación impulsada por la Delegación Presidencial Provincial, que reúne a empresas salmoneras, servicios públicos y autoridades sectoriales con el objetivo de abordar las necesidades de la industria y avanzar en certezas regulatorias.

Según explicó, uno de los principales desafíos es ordenar el uso del borde costero y del espacio marítimo, considerando la entrada en vigencia de nuevas normativas ambientales y los procesos vinculados a espacios costeros de pueblos originarios, áreas protegidas y relocalización de concesiones.

Asimismo, planteó la necesidad de contar con mayor información científica para evaluar adecuadamente los impactos de las distintas actividades económicas sobre el medio ambiente.

Tenemos una sensación de que estamos impactando el medio ambiente, pero cuáles son los datos reales. ¿Los tenemos? La verdad es que no. Entonces necesitamos desarrollar las líneas base”, afirmó.

Lazo también destacó la importancia de fortalecer la vinculación de la industria con las comunidades locales y reconoció que existe una percepción ciudadana respecto al acceso a productos como el salmón, considerando que gran parte de la producción se genera en la región.

Finalmente, el delegado presidencial sostuvo que el crecimiento económico de la provincia debe ir acompañado de inversiones en infraestructura, planificación urbana y conectividad, mencionando desafíos como la actualización del plan regulador de Puerto Natales, la ampliación de capacidades aeroportuarias y la habilitación de nuevos espacios para actividades productivas.

La provincia tiene un tremendo potencial, siempre y cuando lo veamos a largo plazo en forma ordenada y sostenible”, concluyó.


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