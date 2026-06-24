CONSEJERA DEL CTCI DESTACA PROTAGONISMO DE LAS REGIONES EN NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la consejera del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo (CTCI), María Luisa Méndez, abordó los principales ejes de la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, documento que recientemente fue entregado al Presidente José Antonio Kast y que busca orientar el desarrollo del país durante los próximos años.

Según explicó la consejera, la estrategia es elaborada cada cuatro años por el organismo autónomo y tiene como propósito establecer una hoja de ruta frente a los grandes desafíos que enfrenta Chile en materias de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo sostenible.

“Nosotros ya entregamos la estrategia al presidente Kast hace un par de semanas atrás”, señaló Méndez, agregando que el documento busca definir “cuáles son los grandes desafíos en materia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación de cara al desarrollo sostenible de nuestro país”.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es el fortalecimiento del papel de las regiones en la generación de conocimiento y en la toma de decisiones vinculadas al desarrollo científico y tecnológico.

“Esta estrategia tiene un foco muy claro, muy nítido respecto del rol de las regiones y del desarrollo de las regiones y su descentralización”, afirmó.

En ese sentido, destacó que territorios como Magallanes poseen ventajas comparativas únicas gracias a sus condiciones naturales, su biodiversidad, el potencial energético y su estrecha vinculación con la investigación antártica y subantártica.

“Las regiones tienen un rol clave que jugar para fortalecer esas capacidades y para darles también esa autonomía en la producción de conocimiento”, sostuvo.

La consejera explicó además que uno de los desafíos planteados es avanzar hacia una mejor articulación entre universidades, organismos públicos, empresas privadas, gobiernos regionales y comunidades, con el objetivo de enfrentar problemáticas como el cambio climático, la escasez hídrica, las transformaciones tecnológicas y los desafíos geopolíticos globales.

“Es articular la disponibilidad que hay tanto de instrumentos de financiamiento como de capacidades en una dirección muy nítida que es el desarrollo sostenible de Chile y el bienestar de la población”, indicó.

Entre las iniciativas que contempla la estrategia se encuentran los llamados hubs regionales de innovación, espacios donde confluirían la ciencia, la tecnología, la innovación y distintos actores territoriales para potenciar áreas estratégicas según las características de cada región.

“Uno de los proyectos transformadores que nosotros estamos poniendo sobre la mesa son efectivamente hubs regionales de innovación, donde confluye ciencia, tecnología e innovación y este ecosistema de actores para potenciar determinados sectores”, explicó.

Respecto a los desafíos que impone el avance de tecnologías como la inteligencia artificial, Méndez enfatizó la necesidad de preparar a la población mediante una educación que permita adaptarse a estos cambios sin profundizar las desigualdades existentes.

“Requiere una población con esta educación habilitadora que yo te decía hace un momento, requiere una población con pensamiento crítico y con herramientas que le permitan discernir”, afirmó.

Asimismo, planteó que el desarrollo científico y tecnológico debe considerar también el aporte de las humanidades, las artes, las ciencias sociales y los conocimientos ancestrales, resguardando aspectos vinculados a la identidad y el sentido de pertenencia de las comunidades.

“Necesitamos otras formas de pensar la educación para no dejar a nadie atrás en esta gran era de transformación”, concluyó.

La Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación busca transformarse en una guía para orientar las políticas públicas y las inversiones futuras, promoviendo un desarrollo más equilibrado, sostenible y descentralizado, con una participación activa de las regiones en la construcción del conocimiento y la innovación para el país.





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