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9 de agosto de 2026

HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES ABORDA ANTECEDENTES SOBRE TRANSPORTE DE PACIENTES EN DIÁLISIS

El Hospital Clínico de Magallanes manifestó su preocupación y tomó conocimiento de los antecedentes difundidos a través de redes sociales respecto de las condiciones en que se estaría otorgando el servicio externalizado de transporte de pacientes beneficiarios que concurren a sus tratamientos de diálisis.

hospitalclinico

De acuerdo con el comunicado, los antecedentes dan cuenta de eventuales esperas excesivas de tiempo posteriores al término de los tratamientos. Frente a esta situación, el recinto asistencial informó que revisará el proceso de agendamiento del servicio de transporte.

El hospital señaló que toda situación que pueda afectar el bienestar de sus pacientes debe ser revisada en el marco de las condiciones contractuales establecidas con las empresas proveedoras del Estado.

Asimismo, desde el recinto indicaron comprender las necesidades particulares de cada usuario y señalaron que se encuentran disponibles los canales de comunicación de la plataforma OIRS, además de la atención presencial, para abordar situaciones particulares que sean informadas por los pacientes.

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