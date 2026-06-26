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26 de junio de 2026

TABSA REFUERZA ITINERARIOS A PORVENIR POR CONDICIONES CLIMÁTICAS

Información de los itinerarios y compra online de los pasajes en tabsa.cl y en la aplicación TABSA.

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Debido a las severas condiciones meteorológicas, los viajes entre Punta Arenas y Porvenir programados para la tarde de este viernes 26 de junio fueron suspendidos, informaron desde TABSA. Para mitigar el impacto en la conectividad y ofrecer alternativas a los usuarios, la empresa dispuso un plan de contingencia con itinerarios reforzados para mañana sábado 27 de junio mediante el ferry Pathagon.

 

La embarcación zarpará a las 9.30 horas desde Punta Arenas, a las 12.00 horas desde Porvenir, 15.00 horas desde Punta Arenas y, finalmente, el viaje que estaba originalmente programado para las 19.00 horas, a petición de la Municipalidad de Porvenir, fue modificado a las 20.00 horas con zarpe desde Bahía Chilota.

 

Información de los itinerarios y compra online de los pasajes en tabsa.cl y en la aplicación TABSA.

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