TABSA REFUERZA ITINERARIOS A PORVENIR POR CONDICIONES CLIMÁTICAS

Debido a las severas condiciones meteorológicas, los viajes entre Punta Arenas y Porvenir programados para la tarde de este viernes 26 de junio fueron suspendidos, informaron desde TABSA. Para mitigar el impacto en la conectividad y ofrecer alternativas a los usuarios, la empresa dispuso un plan de contingencia con itinerarios reforzados para mañana sábado 27 de junio mediante el ferry Pathagon.

La embarcación zarpará a las 9.30 horas desde Punta Arenas, a las 12.00 horas desde Porvenir, 15.00 horas desde Punta Arenas y, finalmente, el viaje que estaba originalmente programado para las 19.00 horas, a petición de la Municipalidad de Porvenir, fue modificado a las 20.00 horas con zarpe desde Bahía Chilota.

Información de los itinerarios y compra online de los pasajes en tabsa.cl y en la aplicación TABSA.