26 de junio de 2026
TABSA REFUERZA ITINERARIOS A PORVENIR POR CONDICIONES CLIMÁTICAS
Información de los itinerarios y compra online de los pasajes en tabsa.cl y en la aplicación TABSA.
Debido a las severas condiciones meteorológicas, los viajes entre Punta Arenas y Porvenir programados para la tarde de este viernes 26 de junio fueron suspendidos, informaron desde TABSA. Para mitigar el impacto en la conectividad y ofrecer alternativas a los usuarios, la empresa dispuso un plan de contingencia con itinerarios reforzados para mañana sábado 27 de junio mediante el ferry Pathagon.
La embarcación zarpará a las 9.30 horas desde Punta Arenas, a las 12.00 horas desde Porvenir, 15.00 horas desde Punta Arenas y, finalmente, el viaje que estaba originalmente programado para las 19.00 horas, a petición de la Municipalidad de Porvenir, fue modificado a las 20.00 horas con zarpe desde Bahía Chilota.
Información de los itinerarios y compra online de los pasajes en tabsa.cl y en la aplicación TABSA.
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Con la presencia de 34 de los 40 integrantes, la sesión tuvo por objeto revisar cinco solicitudes de concesión de uso marítimo.
Con la presencia de 34 de los 40 integrantes, la sesión tuvo por objeto revisar cinco solicitudes de concesión de uso marítimo.