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15 de mayo de 2026

ROTARY CLUB ENTREGA DISTINCIÓN A TABSA Y A TRABAJADOR DE LA EMPRESA

En TABSA convergen colaboradores con más de 40 años de trayectoria, cuyo esfuerzo diario se combina con nuevas generaciones que lideran los desafíos del siglo XXI.

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En el marco de las celebraciones del Día del Trabajador, el Rotary Club de Punta Arenas entregó una doble distinción a TABSA. En primer lugar, se otorgó un reconocimiento a la empresa por su rol estratégico, su destacada vinculación y su constante aporte a la comunidad. Asimismo, los rotarios entregaron un galardón al Superintendente de Mantenimiento de la empresa, Héctor González Torres, por su destacada trayectoria profesional y por encarnar los valores definidos por la compañía: Excelencia, Respeto, Seguridad, Colaboración y Compromiso.

 

En primer término, la distinción institucional fue recibida por el Gerente General de la naviera, Cristóbal Kulczewski, durante una cena que se desarrolló el miércoles 13 de mayo, en la sede rotaria. En la ocasión se destacó que la riqueza y verdadero valor de los servicios que entrega la compañía radica en sus casi 400 colaboradores en Chile y en las 11 naves mayores que operan con seguridad y calidad en aguas chilenas.

 

“Estamos muy agradecidos y orgullosos de esta distinción que nos entrega el Rotary Club. Esto nos refuerza en el camino que hemos trazado de modernizar a la compañía, incorporando tecnología y mejorar los procesos, pero por sobre todo, vinculándonos con la comunidad, especialmente con las familias que habitan las zonas aisladas”, agradeció el ejecutivo.

 

Trabajador destacado

 

En TABSA convergen colaboradores con más de 40 años de trayectoria, cuyo esfuerzo diario se combina con nuevas generaciones que lideran los desafíos del siglo XXI. Juntos impulsan una gestión orientada a la incorporación de tecnología, la modernización constante de la flota y la optimización de procesos para el bienestar y seguridad de todos sus pasajeros y clientes.

 

Bajo este contexto, el Rotary Club entregó una distinción especial a Héctor González, “por hacer visible y transmitir en cada oportunidad los valores que la compañía quiere proyectar”.

 

Al respecto, González agradeció el reconocimiento recalcando que el éxito de su gestión se debe al trabajo mancomunado con sus compañeros de labores. “Hay que destacar que esto no se puede hacer sin el apoyo del equipo con el que trabajo día a día. Gracias al compromiso de ellos, uno lidera. Es un incentivo para seguir trabajando con el mismo compromiso y así TABSA pueda seguir entregando calidad a sus clientes”, expresó el Superintendente de Mantenimiento.

 

La trayectoria de Héctor en TABSA ha sido siempre destacada desde lo profesional y personal, mostrando un liderazgo positivo natural ante su equipo y pares. Su carrera en la empresa comenzó en 2010 como ingeniero mecánico, asumiendo en 2016 el desafío de liderar como Jefe de Taller y, posteriormente, en 2022, debido a su capacidad de gestión y dominio en el área, asumió como Superintendente de Mantenimiento.



 

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