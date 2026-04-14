EMPRESA OVIEDO SE SUMA AL TRABAJO PREVENTIVO JUNTO A SENDA CON FIRMA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN

​En una significativa ceremonia, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, y Distribuidora Oviedo oficializaron un Acuerdo de Colaboración que permitirá implementar el programa “Trabajar con Calidad de Vida” en la empresa, consolidando su compromiso con la promoción de espacios laborales saludables.



SENDA es el organismo público encargado de diseñar e implementar políticas de prevención del consumo de sustancias, así como de tratamiento, rehabilitación e integración social de personas afectadas. En este contexto, impulsa el programa “Trabajar con Calidad de Vida”, una estrategia de prevención ambiental y universal dirigida a trabajadores y trabajadoras en sus espacios laborales.



Este programa busca identificar y abordar factores de riesgo asociados al consumo de alcohol y otras drogas, así como fortalecer factores protectores dentro de la organización, considerando la interacción entre la empresa, sus equipos, las familias y el entorno laboral. Su implementación se desarrolla mediante una metodología participativa, autoaplicada y representativa de todos los estamentos de la organización.



La directora regional de SENDA, Roxana Arancibia Reyes, destacó la importancia de esta alianza señalando que: “Este acuerdo refleja el compromiso del mundo privado con la construcción de culturas organizacionales preventivas. A través del programa ‘Trabajar con Calidad de Vida’, buscamos fortalecer entornos laborales más saludables, potenciando factores protectores y disminuyendo riesgos asociados al consumo de alcohol y otras drogas”.



Por su parte, el gerente general de Oviedo, Cristian Fernández valoró este hito, indicando que: “Como empresa, estamos convencidos de que el bienestar de nuestros trabajadores y trabajadoras es fundamental. Este programa nos permitirá seguir avanzando en la instalación de una cultura preventiva sólida, que impacte positivamente en la calidad de vida laboral y en nuestro desarrollo organizacional”.



La implementación del programa contempla siete etapas de trabajo, incluyendo asesoramiento permanente por parte de SENDA a través de ocho sesiones de taller distribuidas en un período de dos años, lo que permitirá instalar capacidades internas sostenibles en la organización.



El proceso será acompañado por el equipo de SENDA Previene, alojado en la Delegación Presidencial, quienes brindarán apoyo técnico durante todas las fases de implementación, asegurando el cumplimiento de los objetivos del programa.

Cabe destacar que Oviedo ha desarrollado previamente diversas estrategias en materia preventiva, evidenciando un alto nivel de compromiso, motivación y proactividad en la promoción de entornos laborales saludables.



Con esta firma, ambas instituciones reafirman su compromiso con la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en espacios laborales, avanzando hacia organizaciones más saludables, seguras y con mejor calidad de vida para sus trabajadores y trabajadoras.



