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29 de mayo de 2026

FOSIS APOYÓ A EMPRENDEDORES DE PUNTA ARENAS A INICIAR Y FORTALECER SUS NEGOCIOS

​Gracias a la ejecución del programa Emprendamos Semilla, que benefició a 44 personas de la comuna.

Certificación FOSIS

​Mejorar las condiciones de vida, interviniendo específicamente en la dimensión económica de la pobreza, a través del desarrollo y uso de sus capacidades personales, son parte de los objetivos que ofrece el programa Emprendamos Semilla del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, para aquellos que tienen una idea de negocio o un negocio precario en funcionamiento.

 
La iniciativa incluyó componentes de capacitación en diversos ámbitos como iniciativa e innovación, canales comerciales, entre otros, además de asesoría personalizada y un plan de financiamiento para la adquisición de insumos y bienes para fortalecer sus respectivas áreas del negocio.

 
Una de las participantes en el programa, Rebeca Morán Quintero, dedicada al rubro de la manicure integral, entregó su testimonio en la ceremonia de certificación agradeciendo la oportunidad entregada por el servicio. “Agradezco profundamente al FOSIS por la gran ayuda y apoyo que nos brindó para seguir emprendiendo, no solo a mí, sino también a mis compañeros y compañeras de distintos rubros. Gracias a esta experiencia aprendimos a valorar nuestro tiempo, a dar a conocer de mejor manera nuestros emprendimientos y a poner en valor nuestro trabajo y esfuerzo”.

 
En tanto, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, explicó que “la encuesta Casen 2024 mostró una disminución en la pobreza, pero también evidenció que esta contención responde, en gran medida, a la acción del Estado, mediante el aumento de subsidios y otros beneficios, en desmedro de los ingresos autónomos de las familias. En este contexto, el accionar de FOSIS es fundamental para continuar avanzando en la disminución de la pobreza en Chile, debido a que entrega las herramientas, capacitación y un aporte de capital inicial que permite que las personas con una idea de negocio puedan emprender, construir su propio destino, y aumentar progresivamente su autonomía respecto del Estado”.

 
Por su parte, el Seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, manifestó que: “tenemos un compromiso con el desarrollo, con el crecimiento y el empleo, y creemos que este tipo de iniciativas que tiene el FOSIS permite a las personas a atreverse a generar emprendimientos que pueden contribuir a que tengamos un país mucho mejor, con mayor empleo y crecimiento”
Gracias a este programa, que significó una inversión del servicio que superó los 47 millones de pesos, se financiaron iniciativas de servicios como manicure, extensión de pestañas, construcción, venta de productos a domicilio, artesanía en madera, mueblería, jardinería, panadería, venta de ropa, librería y bazar, entre otros.

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