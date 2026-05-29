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29 de mayo de 2026

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 18 DE SEPTIEMBRE FUERON PROTAGONISTAS EN CABILDO PARTICIPATIVO CEM

A través de sus opiniones, alumnos de la Escuela 18 de Septiembre de Punta Arenas fueron parte de los "Cabildos participativos de actividad física y deporte del programa Crecer en Movimiento”,

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​Los alumnos de diferentes cursos, expresaron inquietudes y contaron sobre su experiencia con el deporte y la actividad física en una jornada liderada por el Programa Crecer en Movimiento del IND Magallanes.

 
Los Cabildos Participativos CEM tienen como objetivo relevar las voces y opiniones de los niñas, niños y adolescentes como un aporte esencial para el diseño de propuestas a incluir en los procesos de mejora del Programa CEM. A través de estas instancias, se promueve el principio de participación y el derecho a ser escuchado. A su vez, se promueve la reflexión y el diálogo sobre la situación actual de deporte y actividad física en niños, niñas y adolescentes (NNA) en el país considerando la edad, capacidades y grados de madurez de cada NNA.

 
Al respecto, el Seremi de Deportes Jacques Roux destacó este tipo de actividades, “Con actividades como ésta, relevamos a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y agentes de cambio en la sociedad. Con sus alcances y observaciones, nosotros tenemos una retroalimentación de los talleres deportivos que se realizan en este establecimiento y acogemos sus dudas y comentarios para ir mejorando su experiencia deportiva”.

 
Las escuelas modelos del programa Crecer en Movimiento son establecimientos educativos que reciben financiamiento para talleres deportivos, instructores, equipamiento y apoyo en nutrición y psicología para combatir el sedentarismo. Las escuelas seleccionadas reciben apoyo para implementar talleres físicos y deportivos orientados a la comunidad y a estudiantes desde los 7 años. En Magallanes las escuelas modelo son: INSAFA, Escuela Villa las Nieves, Escuela 18 de Septiembre, DE Punta Arenas, y Escuelas Juan Ladrilleros y Santiago Bueras de Natales.

 
Finalmente, el director de la Escuela 18 de Septiembre, Francisco Delgado agregó que: “Nuestra escuela es parte de las escuelas modelos CEM y tenemos talleres deportivos con gran participación de estudiantes. El deporte es fundamental para el desarrollo no solo físico sino mental de los niños. El impacto de estos talleres es muy positivo porque estamos convencidos que la educación no solo es en aula, la actividad física también es importante”.

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